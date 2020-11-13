Часть голосов на выборах в США аннулировали. И если Трамп постарается, то сможет догнать Байдена

Апелляционный суд Пенсильвании запретил учитывать при подсчетах часть присланных по почте бюллетеней из-за иска Дональда Трампа. Пока не известно, сколько голосов будет исключено. Это может привести к пересчету результатов выборов в штате.

Как пишет The Philadelphia Inquirer, в итогах голосования по штату Пенсильвания не будет учтена небольшая часть почтовых бюллетеней. Это касается голосов тех людей, которые не предоставили требуемые удостоверения личности к крайнему сроку — понедельнику.

Суд отменил предыдущее постановление, которое давало избирателям больше времени для выполнения этих требований. Администрация Трампа отпраздновала такое решение как свою личную победу.

Однако это постановление не влияет на уже имеющиеся результаты, поскольку оно не затрагивает те бюллетени, которые были учтены в четверг. А на тот момент у Джо Байдена был отрыв в 54 тысячи голосов.

В Филадельфии, крупнейшем округе штата, городские избирательные органы отметили, что только около 2100 почтовых бюллетеней находятся под угрозой дисквалификации.

Администрация Трампа подала множество исков с целью или исключить, или пересчитать голоса в разных частях штата. Ни один из ожидающих рассмотрения судебных исков не может индивидуально повлиять на количество голосов, чтобы склонить исход выборов штата в пользу Трампа.

Цель республиканцев заключается в другом. Если еще несколько исков будет принято в пользу администрации Трампа, то отрыв между ним и Байденом может снизиться до 0,5 балла. Тогда по закону штата будет автоматический пересчет всех голосов.

По состоянию на вечер четверга Байден лидировал почти на 0,8%.

Кампания Трампа также заявляет о том, что в Пенсильвании считают тысячи недействительных бюллетеней. Они пытаются остановить подсчет голосов, чтобы появилось время найти весомые факты мошенничества. На данный момент прямых доказательств обмана нет.

Когда объявят точные результаты?

Процесс выборов в США состоит из множества этапов, а точные результаты объявят не раньше января. После проведенного голосования по всей стране в каждом штате начинается проверка всех бюллетеней. После того как она заканчивается, губернатор готовит документы с официальными результатами выборов штата и списком избирателей. В каждом штате сроки по этому процессу разные. Большинство должны закончить все до начала декабря. Об этом пишет CNBC.

Далее любые судебные обжалования результатов государственных выборов должны быть урегулированы до 8 декабря 2020 года. Если к этому сроку все результаты утверждены, Конгресс должен признать их действительными.

После этого выборщики собираются в своих штатах и голосуют по принципу «победитель получает все» — то есть любой кандидат, выигравший президентскую гонку в штате, получает все голоса выборщиков штата. Это правило не действует только в Небраске и Мэне. Собрание пройдет 14 декабря.

После результаты этих голосований отправляются различным должностным лицам, в том числе вице-президенту Майку Пенсу, исполняющему обязанности президента сената. Пенс должен получить их не позднее чем через девять дней после собрания избирателей.

Наконец, 6 января палата представителей и сенат собираются на совместное заседание для подсчета голосов выборщиков. В конце Пенс объявляет результаты. Кандидат, набравший не менее 270 из 538 голосов выборщиков, становится следующим президентом.

После этого результаты становятся окончательными. Остается только инаугурация, которая проходит 20 января.