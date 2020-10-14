Супруги заставили девочку часами прыгать на батуте в 40-градусную жару. После ее смерти требуют казни

Супружеская пара из американского Техаса заставила приемную дочь прыгать на батуте в 43-градусную жару. Это стало наказанием для ребенка — и в итоге убило его. Теперь опекунам грозит смертная казнь.

44-летнего Дэниеля Шварца и 34-летнюю Эшли Шварц арестовали в понедельник в связи со смертью ребенка, которого признали мертвым 29 августа, пишет Fox News. Тогда правоохранители приехали по просьбе врача в дом пары, который находится в Одессе — городе, расположенном в штате Техас.

«Расследование показало, что восьмилетнего ребенка наказали, ему не разрешили позавтракать и заставили прыгать на батуте без остановки в течение длительного периода времени», — говорится в заявлении местной полиции.

Источник фото: odessapd.com

По данным правоохранителей, супруги также не позволяли девочке пить воду. При этом в день ее смерти температура в городе составляла порядка 40 градусов. С учетом того, что ребенок прыгал на батуте, он чувствовал еще большую жару. Вскрытие, которое опубликовали в четверг, показало, что Джейлин умерла от обезвоживания. В полиции это уже успели назвать убийством.

Дэниель и Эшли Шварц были опекунами Джейлин. Судебные протоколы показывают, что биологическая мать девочки, Алиша Андертон, боролось за опеку над дочерью со Шварцами, которые также опекали сестру Джейлин, пишет Dallasnews. Андертон написала в Facebook, что на похоронах впервые за более чем три года она смогла увидеть свою дочь.

«Все, о чем я могу думать, это то, что она покидает этот мир, не зная, как сильно я ее люблю. Несправедливо, что у них осталось столько воспоминаний о ней, а все, что у меня осталось, — это дыра в моем сердце, которая настолько велика, что я совершенно оцепенела и опустела. Часть моей души умерла, и я никогда больше не буду прежней», — заявила мама погибшей.

Согласно некрологу в People, Джейлин «была полна жизни, любила верховую езду, катание на коньках и все занятия на открытом воздухе. Она любила всех людей и животных, очень интересовалась историей и наукой».

По информации издания, пару заключили под стражу в Центре предварительного заключения округа Эктор. В их случае установили залог в размере 500 тысяч долларов за каждого. Неясно, есть ли у кого-либо из задержанных адвокат. Пользователи Сети активно отреагировали на историю с убийством ребенка.

«Сделайте то же самое с ними — они подумали, что это такая хорошая идея. Нет необходимости в суде, проблема решена. Мое сердце разрывается от ужаса, через который ее заставили пройти», — заявил пользователь.

Другой же комментатор напомнил, что в Техасе есть смертная казнь, которую, как он надеется, и применят в этом случае.