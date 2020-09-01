Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда. Решение приурочено к началу суда о терактах

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo заявил о переиздании карикатур на пророка Мухаммеда, из-за которой на редакцию было совершено нападение. Это отметит начало судебного процесса над предполагаемыми соучастниками теракта в 2015 году.

Впервые карикатуры, вызвавшие массовые негодования у мусульман, появились в датской ежедневной газетой Jyllands-Posten в 2005 году. Затем в 2006 году их переиздали уже во французском еженедельнике Charlie Hebdo. На одной из карикатур пророк Мухаммед, в частности, изображен с бомбой на голове вместо тюрбана.

В 2015 году братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию газеты в Париже. Они убили двенадцать человек, среди которых были самые известные карикатуристы страны. В течении следующих 48 часов Амеди Кулибали, знакомый Шерифа Куаши, убил четверых евреев в кошерном супермаркете и женщину-полицейскую.

Все атаки были скоординированы и осуществлены от имени Исламского государства*. В среду перед судом предстанут 15 человек, обвиняемые в оказании различной степени помощи в подготовке этих терактов.

Памятная обложка

В честь начала судебного процесса Charlie Hebdo выпустит обложку, на которой будет изображена дюжина карикатур. В центре будет карикатура на пророка, нарисованная Жаном Кабю, погибшим во время атаки. И все это будет размещено под заголовком «Все это — за это», передает France 24.

«Мы никогда не затихнем. Мы никогда не сдадимся», — написал глава издания Лоран «Рисс» Суриссо.

Редакция полагает, что сейчас самое подходящее время для переиздания карикатур. По словам представителей издания, просьбы о печати других карикатур на Мухаммеда сыпались еще с января 2015 года.

«Мы всегда отказывались делать это не потому, что это запрещено — закон позволяет нам это делать, — а потому, что для этого была необходима уважительная причина, которая имеет значение и может привнести что-то в дебаты», — говорится в сообщении.

Бывший журналист еженедельника Зинеб Эль Разуи похвалил такое решение. Бывший директор Charlie Hebdo, Филипп Валь также приветствовал «замечательную идею» защиты свободы мысли перед лицом «террора».

Президент Французского совета мусульманского богослужения Мохаммед Муссауи осудил насилие и призвал людей «игнорировать» карикатуры.

«Свобода карикатуры гарантирована всем, свобода любить или не любить (карикатуры — прим. редакции) тоже. Ничто не может оправдать насилие», — передает его слова France 24 со ссылкой на AFP.

Долгожданный суд

Все 15 подозреваемых обвиняются в оказании разной степени материально-технической поддержки в подготовке нападений. Судебный процесс должен был пройти еще несколько месяцев назад, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Большинство залов судебных заседаний во Франции закрылись.

Суд в Париже будет заседать до 10 ноября. Слушания будут сниматься для архивных целей, учитывая общественный интерес.

Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар подчеркнул, что не стоит преуменьшать роль подсудимых в трагических событиях 2015 года.

«Речь идет о лицах, которые участвовали в логистике и подготовке событий, которые предоставили средства финансирования, оперативные материалы, оружие, жилье», — сказал он

Это все необходимо для проведения террористической акции.

Увядающий жанр карикатуры

Charlie Hebdo всегда вызывал смешанные чувства у людей и поднимал ряд спорных вопросов. Одни говорят, что газета была поборником свободы слова для многих во Франции, в то время как другие утверждают, что она слишком часто переходила черту. Трагедия 2015 года объединила всю страну, а по миру разлетелся лозунг #JeSuisCharlie (Я — Шарли — прим. редакции). Впрочем этого хватило ненадолго.

По словам швейцарского художника-карикатуриста Тьерри Баррига, хоть журнал и пережил нападение, его дух мертв. Об этом он рассказал Swissinfo.

«Выражение „Я — Шарли“ стало девизом в защиту свободы слова. Но этот момент эфемерной общности быстро прошел, задушенный диктатом интернета и трудностями прессы», — говорит он.

Знаменитого лозунга хватило на одну большую демонстрацию в Париже и все.

С момента теракта профессия карикатуриста сильно изменилась. У художников появилось больше самоцензуры. Газеты умирают и исчезают. Дизайнерам больше не удается зарабатывать на жизнь своей профессией.

Тьерри полагает, что страх восторжествовал. Теперь газеты боятся публиковать карикатуры, боятся реакции в сети, боятся анонимных интернет-пользователей.

«Среди коллег мы едины, но отсутствие поддержки со стороны общества бросается в глаза. Всегда есть люди, которым нравится юмор. У нас есть публика, но ее недостаточно для поддержки карикатуристов», — заявил Тьерри.

Карикатуры больше не публикуются с той легкостью, которая была в 1970-х и 1980-х годах. Теперь в сознании художников есть понимание ответственности, которую они несут при рисовании того или иного предмета.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.