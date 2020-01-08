Летающие такси и роботы для туалетной бумаги. Участники CES показали гаджеты ближайшего будущего

Технологии не стоят на месте и активно развиваются. Совсем скоро можно будет заказать вертолет-такси от Uber или прокатиться на футуристичном автомобиле в стиле «Аватара». Эти и многие другие новинки представили мировые бренды на Международной выставке потребительской электроники (СES) в Лас-Вегасе. «360» собрал самые интересные экземпляры.

Беспилотный автомобиль с «чешуей» в духе «Аватара»

Компании Mercedes-Benz и известному режиссеру Джеймсу Кэмерону удалось создать автомобиль будущего с неповторимым дизайном. Нашумевший фильм «Аватар» вдохновил разработчиков, которые отразили идею киновселенной во внешнем виде машины.

Необычный концепт-кар получил название Vision AVTR. По словам представителей Mercedes, беспилотный автомобиль является «живым организмом», показывающим симбиоз человека, машины и окружающей среды.

При создании дизайна разработчики придерживались принципа «органики». На дисках можно увидеть подсветку в виде лепестков цветка, а на крыше — «чешую». Задняя часть кузова напоминает рептилию из-за 33 «био-закрылков». Они не только отсылают к животному миру, но и улучшают аэродинамику автомобиля.

Невидимая клавиатура

На выставке CES 2020 посетителей удивил не только Mercedes. Компания Samsung показала виртуальную клавиатуру SelfieType, созданную на базе искусственного интеллекта.

С помощью новой разработки для смартфонов можно будет печатать на любой ровной поверхности, а слова отобразятся на экране устройства. Движение рук отслеживается через фронтальную камеру благодаря нейросети. Программа фиксирует расположение пальцев и воспринимает «удары», как попадание по той или иной клавише.

Программа преобразует движение пальцев в точное попадание по той или иной клавише. Сейчас в невидимых клавиатурах используют технологию лазерной проекции, но такой метод обязывает всегда носить с собой проектор.

Первый электромобиль от Sony

Снова вернемся к теме новых моделей автомобилей. Сотрудники японской компании Sony представили в Лас-Вегасе концепт своего первого электрокара Vision-S. Над созданием машины трудились специалисты таких компаний, как Bosch, Continental, NVIDIA и Qualcomm.

Автомобиль оснастили 33 различными датчиками, системой звука 360 Reality Audio и широкоформатными экранами в салоне. На презентации концепцию разработки назвали «безопасным коконом» и заверили, что Vision-S может сам рулить, тормозить и разгоняться за 4,8 секунды до 100 километров в час. От водителя требуется только следить за правильной работой всех систем.

Такси-вертолет

Всего через несколько лет можно будет не ждать у подъезда такси, застрявшее в пробке. Им на смену придет летающие электромобили.

Такси-вертолет на электрической тяге создают Uber и Hyundai. Ожидается, что летательный аппарат сможет переводить до четырех пассажиров и разгоняться до 320 километров в час. Сначала управлять таким такси будет пилот, но в будущем предусмотрена автономная работа.

После завершения разработки Hyundai будет производить летающие такси, а Uber займется арендой и предоставлением услуг по перевозке пассажиров. Старт коммерческой эксплуатации наметили на 2023 год.

Вертикальные телевизоры

Следующая разработка от Samsung придется по душе тем, кто предпочитает смотреть видео на смартфоне вертикально. Компания создала телевизор с экраном, который можно поворачивать на 360 градусов.

Новую модель телевизора назвали Sero, что переводится с корейского языка как «вертикальный». Диагональ поворотного экрана составляет 43 дюйма при разрешении 4K. QLED-матрица обеспечивает хорошую «картинку», а благодаря поддержке стриминга можно смотреть ролики с мобильных устройств.

Несмотря на то, что CES 2020 проработала пока всего один день, Sero от Samsung уже успел получить награду в номинации Best of Innovation.

Зеленая ферма прямо в холодильнике

Открыть утром холодильник и сорвать свежий ароматный помидор или добавить в чай мяту прямо с грядки. Звучит довольно неплохо, особенно для придерживающихся правильного питания. Устроить миниатюрную ферму прямо на кухне можно благодаря оборудованию LG.

Column Garden внешне представляет собой обычный холодильник, но только в два раза шире. В отсеках всегда поддерживается необходимая температура, влажность и уровень освещения для выращивания на полках зелени и овощей. Управлять таким устройством можно будет даже со смартфона.

Домашний робот-компаньон

Голосовым помощникам таким как Siri и Alexa в скором времени придется потесниться. Робот Ballie от компании Samsung — первый реальный помощник по дому. Он выглядит как маленький шар и может кататься за хозяином, выполняя его команды. Искусственный интеллект позволяет малышу быстро изучить привычки владельца и предугадывать его желания.

Ballie способен помочь при занятии фитнесом, развлечь домашних животных, самостоятельно включить робот-пылесос, когда заметит грязь. Кроме того, он может следить за тем, кто входит в квартиру, тем самым обеспечивая безопасность жилья. Таким образом он может заменить сразу охранника, горничную и дворецкого.

Первый складной ноутбук

Не успел мир принять смартфоны со складным экраном, как китайская компания Lenovo представила целый ноутбук, чей дисплей сгибается пополам. Сам экран представлен в классическом виде 4:3 и разрешение 2048×1536. Когда дисплей сложен, на нижнюю часть можно установить клавиатуру на магнитах. В качестве операционной системы в ноутбуке установлена специальная версия Windows 10 Pro. Эту версию создали специально для складной конструкции. Единственное, что может напугать потенциального покупателя это ценник новинки. Lenovo оценила свою разработку в 2499 долларов (около 155 тысяч рублей).

Дроид — доставщик

Использование дронов для доставки товаров — вчерашний день. Будущее за дроидами — автоматическими грузовиками с электрическим двигателем. Необычную новинку представил французский концерн Valeo. Специалисты разработали ее вместе с сотрудниками Университета Гунма.

В качестве основы для создания автономного грузовика взяли гибридный электромобиль Valeo 48V. К нему добавили хороший багажник и превратив автомобиль в фургон авторы заявили, что намерены использовать его для доставки продуктов. Управляется дроид при помощи технологии лазерной визуализации: он создает точные снимки окружающего пространства, тем самым соблюдает правила движения на дорогах. Максимальная скорость, которую способен развивать дроид — 100 километров в час.

Смартфон-книжка

Пока Lenovo готовится к продаже безумно дорогого ноутбука со складным дисплеем ТСL представила бюджетную модель смартфона со сгибающимся экраном. В случае запуска в продажу этого девайса Samsung придется сбавить цену на свой Galaxy Fold.

Пока что гаджет от TCL это только прототип. Оснащенный гибким экраном в 7,2 дюйма смартфон в сложенном состоянии достаточно толстый. Когда же узнаешь, что у него нет фронтальной камеры, то интерес к нему теряется вообще. Но спешить не стоит. Сама система сгиба экрана у смартфона ТСL намного лучше, чем у Galaxy Fold. При сложении аппарат выключается и не тратит заряд, кроме того, у него нет разрыва между двумя частями в отличие от детища Samsung. В случае небольшого апгрейда — это вполне успешный бюджетный вариант смартфона со складным экраном.

Робот, подающий туалетную бумагу

Оказаться в туалете с одной втулкой от рулона туалетной бумаги — не очень приятная ситуация, в которой были многие. Однако неожиданный гость на выставке CES компания Procter&Gamble представила робота, который доставит новый рулон туалетной бумаги по первому зову владельца.

При этом доставлять он будет исключительно продукцию Charmin. На его небольшом экране даже показан логотип марки — мультипликационный медведь. Однако пока сам робот это только концепция. Куратор Procter&Gamble Марк Притчард заявил, что автомобильные компании представляют концепты автомобилей, а его компания концепты гаджетов для ванных комнат.