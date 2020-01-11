Круглый смартфон и гарнитура для мозга. Чем удивила выставка CES 2020

Управление автомобилем в ближайшие годы станет проще, благодаря цифровому козырьку. Люди смогут управлять гаджетами силой мысли, а посетителей ресторанов начнут обслуживать робокошки. Такие выводы можно сделать по итогам закончившейся в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2020. «360» собрал свой топ самых необычных и интересных новинок, не претендуя на объективность.

Круглый смартфон

Дизайн современных смартфонов оригинальностью не отличаются — это плоский прямоугольники с черным экраном. Компания Cyrclе решила не идти по стандартному пути и выпустила круглый смартфон, похожий на огромный советский будильник.

Это обновленная версия круглого 2G смартфона, который фирма показывала в 2016 году. С тех пор выросло новое поколение потенциальных покупателей и Cyrclе решила, что новинка им подойдет.

Корпус смартфона распечатан на 3D-принтере, на передней и задней панели разместили 13-мегапиксельную камеру. На боковой панели расположены два отверстия для наушников. В компании пояснили, что современные молодые люди часто слушают записи с одного устройства и это рассчитано именно на них. На рынок смартфон выйдет в 2021 году с ценником в 700 долларов.

Неоны от Samsung

Искусственный интеллект в версии дочерней компании Samsung STAR Labs обрел не только голос, но и внешность. Правда пока только на экране. В компании отметили, что это не замена голосовых помощников, которые рассказывают о погоде и пробках на дорогах. Это виртуальные существа, которые могут демонстрировать свои эмоции и учиться, общаясь со своим владельцем. Кроме того, они могут выступать в качестве, фитнес-тренеров, советников по финансам и даже актеров.

При этом они способны поддержать разговор и стать своеобразным виртуальным другом. Окончательно пока непонятно, как эта технология будет использоваться на рынке, так как бизнес-модель еще не готова. Но, по словам тех, кто успел пообщаться с неонами, это нечто совершенно новое. Авторы уточнили, что в будущем неоны из картинки на экране станут объемными голограммами.

Робот-Шварценеггер

Пока Samsung создает для всех виртуальных друзей российский стартап Promobot на CES 2020 представил робота с лицом голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Зрителей впечатлил антропоморфный андроид. Новинка называется «Android Robo-C» и может стать офисным помощникам.

Робот способен общаться с клиентами, подключаться к технике умного дома и может управлять другими гаджетами. По словам создателей, внешность андроида можно поменять по желанию клиента. Кроме всего робот оснащен искусственным интеллектом, а значит вполне обучаем. Если нужен обязательный и непритязательный офис-менеджер, то это просто находка.

Козырек для автомобиля

Любой водитель знает об опасности вождения в солнечный день. Опущенный козырек автомобиля уменьшает обзор, а темные очки — ограничивают возможности зрения. Компания Bosch решила эту проблему. Они представили «умный» козырек Virtual Visor.

Это прозрачная жидкокристаллическая панель с камерой, снимающая лицо водителя. Благодаря искусственному интеллекту, панель затеняет глаза водителя, создавая своеобразную вуаль. Современное покрытие панели не пропускает вредные для глаз лучи. При этом затемненная область может увеличиваться, в зависимости от поворота головы водителя.

Официант-робокот

Накормили и умилили. Именно это сделали представители китайской компании PuduTech с посетителями их «Ресторана будущего» на СES 2020. В этом году фирма представила обновленный вариант роботов-официантов PuduBot. Если раньше это была просто полка с подносами, которая ездила от кухни со столиками, доставляя тарелки, то новый робот затронул душу клиентов.

Робот-официант назвали BellaBot и оборудовали экраном, где появляется кошачья мордочка. Новинка вызвала настоящее умиление у посетителей выставки. Выяснилось, что если роботизированного официанта погладить по «голове» то он подмигнет недолго пообщается с клиентом.

Гарнитура для мозга

Управлять своими гаджетами силой мысли — это фантастика, которая стала реальностью, благодаря новинке от французской компании NextMind. Их гарнитура крепится на затылке и может считывать сигналы мозга, превращая их в команды для управления дополненной или виртуальной реальностями (AR / VR).

Это первый подобный интерфейс, который не требуется вживлять в человека. По словам экспертов, новинка может заинтересовать любителей игр, которые смогут полностью погрузиться в виртуальную реальность. Вреда для мозга техника не наносит. Особенно впечатляет стоимость новинки — 399 долларов.

Безрамочный телевизор

Человечество уже привыкло к безрамочным смартфонам. Теперь время за телевизорами, решили в компании Samsung. Их новинка Q950 при включении делает лицевые панели невидимыми, увеличивая область экрана до 99%.

Сам телевизор толщиной всего 15 миллиметров и показывает он в разрешении 8К. Из интересных особенностей, телевизор оборудовали специальными мини-светодиодами, позволяющими экрану иметь больше зон затемнения. Вместо нескольких сотен зон обычного ЖК-телевизора в новинке более 10 тысяч таких зон, что делает изображение ярче, а уровень черного чрезвычайно глубоким.

Успешное возвращение

В прошлом году вокруг компании Лоры ДиКарло произошел скандал. Дело в том, что представленный фирмой массажер для женщин Ose получил награду за лучшую инновацию. Но руководство CES отозвало приз после того, когда выяснилось, что это устройство для сексуального удовлетворения. Общественное давление и резонанс заставили организаторов пересмотреть свое решение.

В этом году Лора ДиКарло снова вернулась в Лас-Вегас и представила две своих новинки под названием Bachi и Onda.

Первая имитирует движение человеческих губ и языка. Второй гаджет воспроизводит движение человеческих пальцев. В этом году их снова признали лучшими. Но в этот раз CES свое решение уже точно не поменяет.

Кухонный помощник

Каждый день есть блюда от шеф-повара без похода в ресторан — вполне реально, если на кухне появится Bot Chef.

Две искусственные руки могут порезать, взбить, смешать и приготовить любое блюдо по заложенному в памяти рецепту. В ходе демонстрации на выставке по заказу представителя южнокорейской компании бот приготовил салат с тофу и кунжутом.

В чем технике нужна была помощь — это в подаче продуктов. При этом владельцу кухонного помощника можно не опасаться того, что бот вооружен острым ножом. При приближении человека машина останавливается. Ко всему прочему «руки» можно обучить новым рецептам. К примеру, приготовить кофе к завтраку.

Ноутбук-планшет от Dell

В этом году компании не сговариваясь представили ноутбуки со складными дисплеями. Про новинку от Lenovo мы уже писали. Вторым кандидатом на захват пока свободной части рынка претендует Dell.

Новинка может быть интересна монтажерам: на одном экране находится основная программа с линией waitform, а на другом сразу же показывается результат действий. После окончания работы ноутбук можно свернуть и использовать его для чтения книги. Для новинки также предлагается съемная клавиатура на магнитах.