Католики могут причислить к лику святых итальянского подростка, умершего от лейкемии. Он совершал евхаристические чудеса и при жизни совершил много добрых дел.

Карло Акутис был обычным итальянским подростком, преданно верящим в Бога. Его семья удивлялась такому рвению к религии — никто из родителей набожностью не отличался. Тем не менее Карло рано начал изучать Священное писание, а к 11 годам даже смог преподавать его часть младшим детям.

Карло Атикус. Источник фото: Wikimedid

Блаженство и святость

Карло Акутис умер в 2006 году от рака крови, а спустя 14 лет католическая церковь решила причислить его к лику блаженных. По словам религиоведа Дениса Батарчука, такой «ранг» можно сравнить с кандидатским — блаженные еще не причислены к лику святых, но уже находятся на пути к этому признанию.

Чтобы попасть в ряды блаженных и святых в католичестве, как и в православии, необходимы некоторые внешние атрибуты — святость жизни, благие дела, народное почитание и наличие так называемых евхаристических чудес. Все это у Карло Акутиса было.

Евхаристия, как объяснил «360» Денис Батарчук, — это основное таинство христианской церкви, причастие, при котором в соответствии с христианскими канонами хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Христа, а люди, вкушающие их, приобщаются к Богу.

Евхаристические чудеса — это те сверхъестественные и необъяснимые вещи, которые происходят при обращении к конкретному святому или блаженному, почитаемому человеком. Например, Христос исцелил слепого.

Эль Греко, «Христос, исцеляющий слепого», 1570 год

Чудеса Акутиса

При жизни же Акутис молился за грешников, помогал бездомным и обездоленным, занимался с детьми из неблагополучных семей. Он не только помогал другим людям приобщиться к католичеству, но и научился программировать, чтобы создать базу евхаристических чудес. Его произведение впоследствии путешествовало по многим католическим странам, в том числе было и в Ватикане, но юноша из скромности настоял, чтобы его имя не упоминалось, так как считал, что нельзя возводить на пьедестал никого, кроме Бога.

Считается, что Карло Акутис творил чудеса после смерти — после его похорон якобы смогла забеременеть бесплодная женщина, другая излечилась от рака. В 2013-м в честь Карла Акутиса проводили молебен, тогда исцелился бразильский мальчик с врожденной аномалией поджелудочной железы.

«Пастор приказал каждому человеку подойти к алтарю и публично заявить о том, о чем он молился. Этот маленький мальчик сказал, что хочет быть здоровым. Три дня спустя врачи осмотрели его поджелудочную железу и поняли, что она идеально зажила», — рассказала мать Акутиса.

После этого почитать Карло Акутиса стали не только в Италии, но и в Индии, США, Афганистане, Европе, Австралии и Вьетнаме. Теперь в католических кругах говорят о том, что юношу могут причислить к лику святых, ведь Папа Франциск однажды назвал интернет «даром Божьим». Теперь не исключено, что Акутис может стать «покровителем интернета».