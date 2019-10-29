Геймеры, опробовавшие сюжетную часть новой игры Call of Duty: Modern Warfare, обратили внимание на весьма утрированное изображение русских — якобы большинство из них представлены как террористы. Чаще всего говорят о миссии под названием «Шоссе смерти». С ним связано реальное историческое событие, участником которого создатели игры почему-то сделали Россию вместо США.

В новой Call of Duty: Modern Warfare есть миссия «Шоссе смерти». В ней русские солдаты травят гражданских газом и убивают людей. Причем в русскоязычной версии задания подписано «Солдат», а в английской — Russian soldier («Русский солдат»).

Но столкновение на «шоссе смерти» вообще никак не связано с Россией. Это событие, во время которого армия США стреляла по сдающимся и убегающим сирийским солдатам в 1991 году.

На «шоссе смерти» произошел один из финальных эпизодов войны в Персидском заливе.

Оба «шоссе смерти» пролегают по территориям Ирака и Кувейта. Первое связывало кувейтскую провинцию Эль-Джахра, иракские Сафран и Басру. А второе вело из Эль-Джахры в тоже иракский прибрежный город Умм-Каср. Именно по нему в 1990 году пошли войска Ирака, когда напали на Кувейт.

24 февраля 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, в которой участвовали силы многонациональной коалиции. В нее входили США, Великобритания, Франция, Австралия, Афганистан, Аргентина, Италия, Испания, Швеция и еще около 30 стран.

По ходу операции иракские войска были отрезаны от тылового снабжения и деморализованы. Некоторые группы солдат еще пытались сопротивляться, но большинство сдались или отступили.

Для сил Ирака ситуация ухудшалась с каждым часом — с одной стороны шли войска арабских стран, с другой — седьмой корпус армии США. Иракская оборона развалилась, иракские военные хватали первые попавшиеся автомобили и бронетехнику и отступали по двум шоссе — между Эль-Кувейтом (столица Кувейта) и границей Ирака. В ночь на 27 февраля американские солдаты и их союзники с помощью самолетов атаковали тысячи убегающих из Кувейта солдат.

Колонны автомобилей с солдатами шли по 80-й и параллельной приморской дороге, поэтому название «шоссе смерти» может относиться к обеим трассам. Снимки этих полос стали яркими образами операции «Буря в пустыне».

Источник фото: Центральное командование Вооруженных сил США

В плен сдались лишь 450 человек. Точное число жертв на «шоссе смерти» неизвестно. Журналисты Washington Post насчитали там около 300 трупов. В 2003 году исследование Project on Defense Alternatives американской организации The Commonwealth Institute оценило общее количество погибших в колоннах на обоих шоссе в 800-1000 человек. Максимальные потери должны были понести голова и хвост каждой колонны.

После окончания боевых действий уничтожение иракских войск на пути «домой» подверглось критике. Бывший генеральный прокурор США Рэмси Кларк и комиссия Международного трибунала по военным преступлениям, которую он создал, назвали атаку на бегущих военных нарушением.

Источник фото: Военно-воздушные силы США

Кроме того, в то время секретарь Белого дома Марлин Фицватер пообещал, что США и партнеры коалиции не будут атаковать войска Ирака во время ухода из Кувейта.

Саддам Хуссейн 26 февраля 1991 года сообщил по радио, что солдаты Ирака полностью покинут Кувейт в день появления сообщения.

Шоссе 80 отреставрировали в конце 90-х годов. В 2003-м его использовали США для вторжения в Ирак. Сегодня вдоль дороги можно встретить отдельные единицы разрушенной в 1991 году техники.