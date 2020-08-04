Бывший король официально покинул Испанию. От каких скандалов решил сбежать Хуан Карлос

Отрекшийся от престола шесть лет назад король Испании Хуан Карлос I покинул страну из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался. Сейчас экс-монарх находится в Доминикане. Почему бывший король решил бежать и как он годами обворовывал собственный народ?

О своем решении уехать из Испании Хуан Карлос рассказал сыну — правящему монарху Филиппу VI. Через своего адвоката экс-король передал, что остается в распоряжении прокуратуры. Он заявил, что принял решение об эмиграции из-за общественного давления, вызванного определенными событиями его прошлой жизни. «Мое достоинство требует этого от меня», — заявил Карлос.

По данным СМИ, бывший король отправился в муниципалитет Саншеншо (автономное сообщество Галисия) еще в выходные. После этого он на машине поехал в португальский город Порту, откуда на самолете долетел до столицы Доминиканы — Санто-Доминго, пишет ABC.

Так, по версии ABC, Карлос, похоже, принял приглашение одного из состоятельных друзей. Один из них, например Пепе Фанхуль, живет в Майами и владеет гостиничным комплексом в провинции Доминиканской Республики — Ла-Романа.

Неизвестно, останется ли экс-монарх в Доминикане. В свое время Карлос уже рассуждал на тему того, куда он переберется в случае эмиграции. По его словам, он выбрал бы Новую Зеландию.

В то же время, по данным газеты Confidencial, в последнее время у бывшего короля есть определенные проблемы с мобильностью: мужчина передвигается в инвалидном кресле. Поэтому он может остановить свой выбор на ближайших к родине странах: Франции, Италии, Португалии. Так он по крайней мере будет ближе к семье.

Скандалы и отказ от престола

Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына летом 2014 года. При этом мужчина сохранил титул бывшего монарха. Но весной Филипп VI решил лишить отца денег из бюджета королевского дома, а сам отказался от наследства.

Виной всему коррупционные скандалы, в которых не раз оказывался замешан Карлос. Разговоры о них в стране и мире идут уже несколько лет. Последний раз в газете El Mundo появился материал об отмывании экс-королем крупных сумм, когда мужчина еще находился на престоле.

Например, 10 лет назад у Карлоса разом оказались 125 тысяч евро. При этом до этого такие средства монарх получал за год службы. Более того, бывший король передал своей предполагаемой любовнице Коринне Ларсен порядка 65 миллионов евро. Также имя мужчины звучало в контексте коррупционной схемы по строительству скоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Якобы Карлос использовал свой авторитет и за немаленькое вознаграждение уговорил делегацию выбрать определенную фирму для выполнения работ.

Несмотря на такое большое количество скандалов, Карлоса невозможно привлечь к уголовной ответственности, так как Конституция Испании не предусматривает этого развития событий в отношении бывших королей. Правда, в СМИ появилась информация, что Филипп VI намерен официально лишить отца неприкосновенности, которую ему дает статус экс-монарха, чтобы отдать его под суд. Это может стать первым прецедентом за всю историю государства.

До этого о возможности привлечь к уголовной ответственности Карлоса говорил глава Каталонии Ким Торра. Руководитель женералитета обратился к юристам с просьбой изучить этот вопрос и лазейки в законе.