Бывшая наша земля. Продажа Аляски помогла России и принесла убытки США

Со дня продажи Аляски прошло ровно 155 лет: 30 марта 1867 года Россия уступила полуостров США за семь с небольшим миллионов долларов в золотых слитках. Несмотря на многолетнюю критику этой сделки, она остается уникальным прецедентом и обрастает легендами и домыслами. Однако историки уверены — продажа Аляски стала верным ходом для Российской империи.

История продажи Аляски

Аляску открыли относительно недавно. Есть сведения, что первое русское поселение Кынговей там возникло в XVII веке. Однако первое официальное открытие состоялось столетие спустя: в августе 1732 года на боте «Св. Гавриил» к берегу причалила команда геодезиста Михаила Гвоздева и подштурмана Ивана Федорова. Русские исследователи стали первыми европейцами, ступившими на эти северные земли.

Новые территории империи алеуты называли «алясҳах», что означало «китовое место» или «китовое изобилие». Это название и закрепили за полуостровом. Первое время Аляску осваивали частные лица, а с 1799 года этим занялась специально учрежденная Российско-Американская компания. Однако довольно скоро стало ясно, что эта земля приносит больше убытков, чем прибыли за счет торговли пушниной.

Впервые о продаже Аляски США заговорил генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский в 1853 году. Он справедливо отмечал, что отдать полуостров все равно придется — бои на Дальнем Востоке во время Крымской войны показали абсолютную незащищенность восточных земель Российской империи. Поэтому стоит избавиться от земель с максимальной выгодой.

Инициатором сделки выступил великий князь Константин Николаевич, младший брат царствовавшего тогда Александра II. Идея понравилась американцам, однако произошла заминка в десять с лишним лет из-за Гражданской войны в США. Наконец стороны начали торговаться: американцы рассчитывали получить Аляску по минимальной установленной цене — за пять миллионов долларов золотом, однако русские дипломаты выторговали продажу за 7,2 миллиона.

Чек на 7,2 миллиона долларов за покупку Аляски. Источник фото: wikipedia.org

Сделка была более удачна для России, чем для США. Американцы считают, что полуостров так и не окупил затраченных средств, несмотря на полезные ископаемые, пушнину и все золото Клондайка. Стоимость управления новыми территориями и льготы компаниям, разрабатывающим природные ресурсы Аляски, перевешивают все доходы. А российские власти истратили почти все вырученные деньги на развитие железнодорожного транспорта.

Легенды о возврате Аляски

Продажа такой большой территории быстро обросла легендами. Самой популярной стала история том, что Россия так и не получила причитавшегося ей золота. Его якобы погрузили на барк «Оркни», однако он затонул на подходе к Санкт-Петербургу. И затонул не случайно: на судне устроил взрыв американец Уильям Томсон. Диверсант будто бы признался, что за тысячу фунтов перенес на барк бомбу с часовым механизмом.

Фейк легко разоблачит каждый, кто обратится в Государственный исторический архив РФ. Там хранится документ из Министерства финансов, датированный второй половиной 1868 года, где указано, что деньги были получены — часть средств израсходована за границей на покупку принадлежностей для Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других железных дорог.

Еще одна сказка касается того, что Аляска будто бы в действительности была не продана, а сдана в аренду. Однако власти СССР не стали требовать полуостров обратно: Ленин якобы купил так оружие для Красной армии, Сталин — контроль над странами Центральной Европы, а Брежнев просто не стал себя утруждать. Это вымысел, достаточно прочитать договор — он составлен в окончательной форме и не предусматривает возврата.

Продажа Аляски — уникальный случай

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий считает, что оценивать продажу Аляски можно с самых разных сторон. Когда произошла официальная продажа, у России не было реальных альтернатив.

«Эту территорию в случае даже не войн, а просто каких-то проблем было невозможно не то что удерживать, даже поддерживать. А про полномасштабную войну даже не говорим. В тех ситуациях, когда Россия только еще идет к буржуазным реформам, реальные деньги, полученные за Аляску от Америки, были лучше, чем потеря этих территорий без всяких финансовых средств», — рассказал историк «360».

Эта ситуация очень непростая и, пожалуй, единственная не только в истории России, но и в истории взаимоотношений крупных мировых держав, подчеркнул Стрельбицкий. В истории нет аналогов продажи такой огромной территории. Хотя примеры земельных обменов были: голландцы отдали англичанам свои территории нынешнего Нью-Йорка и окрестностей, получив большую территорию в Южной Америке — Голландскую Гвиану, сейчас — независимое государство Суринам.

«Продажа Аляски — случай исключительный во всех отношениях. Сколько бы мы ни говорили, что это бывшая наша земля, историческая реальность такова: мы эту территорию продали американцам — и в тот момент это было абсолютно верным решением!» — подчеркнул эксперт.

Сравнивать Аляску с Курилами нельзя

Константин Стрельбицкий отметил, что никаких сравнений Аляски с Курильскими островами, на которые претендует Япония, быть не может. У Российской Федерации не может быть никаких разумных территориальных претензий на нее. Однако любой политик может заявить все что угодно.

«Может найтись наш политик и заявить: „Отдавайте территорию!“. Точно так же может найтись и любой ненормальный американский политик, который скажет: „Забирайте эту территорию!“. После последних заявлений президента США уже, как говорится, не смешно — и развитие ситуации в международной политике непредсказуемо. Но Россия все-таки до сих пор отличается довольно разумным подходом», — сказал историк.

Он усомнился в том, что на Аляске сохранилась российская диаспора, хотя кое-где и сохранились диалекты русского языка. Русские по генетическому происхождению там определенно есть, но спустя столько времени они уже давно стали чистокровными американцами и не поддерживают отношений с исторической родиной.