Ванная в фонтане, а батареи в McDonald’s. Европейцы идут на крайние меры ради бытовых «привилегий»

Из-за роста цен на электроэнергию и водоснабжение европейцам приходится идти на крайние меры. В Риме жители моются в фонтанах, а в Великобритании семьи весь день проводят в McDonald’s, чтобы согреться и умыться. Европейские СМИ выпускают методичку по тому, как сэкономить на электроэнергии. Среди советов — отказ от бытовой химии и духовок при приготовлении пищи.

Антироссийские санкции ударили по Европе и вынудили европейцев пойти на отчаянные шаги. Из-за роста цен на водоснабжение и электричество жители Рима начали мыться в общественных фонтанах на глазах у прохожих. Причем вместе с животными.

Похожая ситуация в Великобритании. По данным британского издания The Guardian, некоторые семьи не могут оплатить возросшие счета за электричество. Им приходится буквально искать убежище в ресторанах McDonald’s. Семьи согреваются в заведении, родители покупают детям еду, а затем они умываются и чистят зубы в раковинах.

Другие родители отводят своих детей в развлекательные центры, чтобы те могли там принять душ, и разогревают еду над чайными свечами. Британские активисты пытались им помочь и убеждали не поджигать мебель или деревянные поддоны для того, чтобы согреться.

Европейцы вынуждены экономить

Британские СМИ выпустили методички по тому, как затянуть пояса и сохранить свои деньги. Daily Mail посоветовал жителям Великобритании вместо духовки готовить еду в микроволновках. Например, на приготовленном в микроволновой печи картофеле можно сэкономить три пенса.

Сохранить тепло в домах помогут шторы, если их повесить над дверями. Британцам также посоветовали избавляться от сквозняков с помощью полотенец. А во время похолодания вместо включения обогрева в доме англичанам советуют надевать теплые свитера. Сохранить тепло в доме поможет и фольга — ее советуют прикреплять к стенам за батареей.

Жителям Великобритании так же советуют покупать поддержанную кухонную мебель, если те решатся на обновление фурнитуры. Сэкономить можно и на продуктах — раз в неделю британцам можно заменять мясной обед на вегетарианский. Для того, чтобы меньше тратить деньги на еду, жителям Великобритании так же посоветовали использовать ваучеры со скидками в ресторанах.

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Для мытья посуды и окон вместо бытовой химии британцам посоветовали использовать газеты и смесь уксуса и пищевой соли.

Немецкие СМИ также выпустили методички, как сэкономить на фоне повышения цен на электроэнергию. Издание Веrlinеr Кuriеr посоветовало немцам регулярно удалять накипь с чайников и кофемашин, в противном случае потребление электричества будет увеличиваться.

Похожий совет дают относительно холодильников. Для меньшего потребления энергии немцам посоветовали регулярно размораживать холодильники.

Немецкое издание Regensburger Nachrichten также посоветовало немцам устанавливать небольшие солнечные батареи на балконах, чтобы меньше платить за электричество. Такая миниэлектростанция может снабжать холодильник, электроприборы и насос системы отопления.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на экономическом форуме в Давосе призвал европейцев понизить температуру на регуляторах в домах, чтобы меньше зависеть от российских энергоресурсов, писало РИА «Новости». Согласно анализу агентства, снижение температуры на термостате на два градуса поможет сэкономить до 20 миллиардов кубометров.

Ранее немцам советовали реже мыться, чтобы отказаться от российской нефти. Якобы таким образом энергетическая зависимость от России сойдет на нет.