«Родившая» 10 детей за раз женщина оказалась в психбольнице. Но дело может быть не в заболевании

Жительницу Африки, которая заявила о том, что якобы родила разом 10 детей, обвинили во лжи — и она попала в больницу. Сейчас 37-летняя Госиаме Тамара Ситхол проходит психиатрическое обследование. Обследование якобы показало, что родов у нее недавно не было, а ее адвокат утверждает, что женщину держат в больнице против воли. Психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил «360», что могло спровоцировать женщину заявить о несуществующих родах.

От мирового рекорда до психиатрической больницы

В начале июня весь мир облетела новость о рождении у жительницы ЮАР сразу 10 детей: семерых мальчиков и трех девочек. Это тут же назвали новым мировым рекордом, но уже через несколько дней в правдивости этих «родов» засомневались. Первый забил тревогу якобы отец родившихся детей Тебохо Цотеци. Он заявил, что не видел новорожденных.

В его семье заявили, что Цотеци несколько раз пытался навестить свою девушку и детей, но она так и не раскрыла ему свое местоположение. И у него нет никаких доказательств существования этих детей, кроме сообщений в WhatsApp.

Еще через несколько дней местный портал news24 сообщил, что Министерство здравоохранение ЮАР не получало данных о рождении сразу 10 детей у одной женщины.

После того, как Цотеци объявил, что его девушка солгала о родах и пропала, к ее поискам подключилась местная полиция. Женщину нашли в доме ее родственника. Но ни живота, ни детей у нее не было. Тогда правоохранители доставили Ситхол в психиатрическую больницу Йоханнесбурга, чтобы провести обследование, которое должно показать состояние девушки, и были ли у нее в недавнем времени роды, сообщило The Daily Mail. Адвокат Ситхол заявила, что женщину удерживают незаконно, и сейчас они пытаются добиться ее освобождения через суд.

Есть два возможных мотива

Евгений Фомин в беседе с «360» отметил, что в этой истории есть два варианта, которые могут обосновать поведение девушки. В первую очередь, по словам психолога, нельзя исключать психического заболевания у этой женщины.

В этом случае, женщине могло все показаться. Фомин объяснил, что в психологии даже есть специальный термин — конфабуляция, или «сделанность воспоминаний».

«То есть ей кажется, что было одно, она в это верит в действительности, но на самом деле этого не происходило», — объяснил врач.

Источник фото: Pixabay

Второй вариант — это некие умышленные действия, имеющие важные и нужные для этой женщины цели. Например, получить пособие.

Однако поведение девушки, заявившей о рождении сразу 10 детей, может говорить о каком-то заболевании, которое требует нахождения в больнице.

Фомин объяснил, что если женщина верит в эти роды, если в ее поведении есть определенные странности: то есть она считает, что она видит ее детей, которых она якобы родила, она с ними разговаривает, общается, производит какие-то действия с вымышленными персонажами, то в этом случае безусловно можно говорить о психическом расстройстве.

При этом, если у нее, в том числе, какая-то выстроенная цепочка действий, что она отдала детей кому-то, то это другой вариант — женщина могла по-другому интерпретировать.

Ну или вариант, что «роженица» действительно хочет это использовать для достижения своих каких-либо целей, например, к президенту попасть, или супер материнский капитал получить, предположил собеседник «360».

Куклы вместо детей

Подобные случаи, когда женщина «придумывает» собственные роды не частые, но все же бывают. Правда, мотивы таких поступков всегда разные. В феврале нечто подобное произошло и в Дагестане.

Тогда мужчина обвинил врачей в том, что у него украли детей. По его словам, в роддоме жене сказали, что младенцы умерли. Когда он повез их хоронить, то обнаружил, что это просто куклы.

Источник фото: Pixabay

Как выяснилось позже, вся история была выдумкой жены: она боялась потерять мужа, а родить не могла. Рассказать о том, что никакой беременности не было, пришлось из-за масштабов, которые набрала история.