Сотни людей потеряли деньги из-за технической ошибки в «Тинькофф Инвестициях». Она могла быть не случайной

Сотни людей пожаловались на обман в «Тинькофф Инвестициях». Участники биржи утверждают, что онлайн-брокер стал зависать именно в момент получения дивидендов от сделок. В «Тинькоффе» все объяснили техническим сбоем, а пользователи в ответ грозят жалобами в прокуратуру и ЦБ России.

Клиенты «Тинькоффа» грозят судом

Множество пользователей пожаловались на «Тинькофф Инвестиции». Люди, которые пытались с помощью сервиса торговать ценными бумагами на фондовой бирже, заявили, что онлайн-брокер просто зависает, как только подходит время закрывать торги и выводить минимальный прибыль, сообщил Telegram-канал «Медиакиллер».

«Торговал на сумму в 300 тысяч рублей. Встал в сделку, потом увидел плюс, решил зафиксировать профит. Заявка стала обрабатываться, но не прошла. Через два часа так и не смог закрыть сделку, в итоге ушел от 1000 рублей в плюсе в минус 2000 рублей», — рассказал один из пострадавших участников биржи.

Когда выяснилось, что проблема имеет массовый характер, пользователи обратились к техподдержке сервиса. Им пояснили, что произошел сбой системы при обработке данных и компенсации при таких случаях не предусмотрено. Участники биржи уже готовят коллективное обращение в прокуратуру и жалобу в Центральный банк РФ.

Как работают инвестиции

«Тинькофф» лидирует в десятке банков по количеству зарегистрированных и активных инвесторов, которые торгуют на Московской бирже, сообщил сайт по данным сайта Tacticinvest.ru. Однако, по словам пострадавших, сейчас возникли проблемы при шот- и при лонг-позициях.

Шот-позиции (или короткие позиции) трейдер (тот, кто торгует ценными бумагами на фондовой бирже) обычно открывает, если пытается получить прибыль от падения рынка в краткосрочной перспективе. Для этого он берет у брокера взаймы ценные бумаги и продает их на рынке в ожидании падения цены. Когда это случается, трейдер снова их покупает и возвращает брокеру, оставляя себе разницу в цене.

При лонг-позициях (или длинных позициях) трейдер покупает акции в надежде на их рост в долгосрочной перспективе. Тогда ценные бумаги можно будет продать по более выгодной цене. Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, так как, покупая и придерживая акции, они заставляют цены расти — играют на повышение.

При сбое нужно остановить операции

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «360», что пока трудно сказать, что именно происходит с сервисом «Тинькоффа». Многое зависит от того, как надолго затянется сложившаяся ситуация.

«Разумно было бы для технической службы „Тинькоффа“ не ждать сотни обращений, а, как только поступили первые несколько заявок, самим отследить эти сбои и прекратить проведение операций. Это было бы правильно, именно так поступают при сбоях на финансовых рынках», — рассказал Михаил Беляев.

Он уточнил, что это схоже с механизмом действия фондовой биржи, когда начинаются колебания цен по 15% в одну или другую сторону: там просто технически приостанавливаются торги. Если же подобное повторяется трижды в течении дня, они просто переносятся на следующий день, чтобы избежать ошибки, пусть и технического характера.

«Почему в „Тинькоффе“ этого не сделали — это первый вопрос. Они должны были так поступить, если они профессионально и честно относятся к клиентам. Кроме того, они сами должны были отследить сбой такого рода, а не дожидаться реакции пользователей», — отметил Михаил Беляев.

Техническая халатность банка

По мнению эксперта, происходящее в «Тинькофф Инвестициях» больше похоже на ненамеренный сбой. У сервиса хорошая репутация, масштабы банка таковы, что позволяют ему сохранять и поддерживать свою репутацию. Кроме того, структура самого банка работает в виртуальной сфере, а при таких условиях репутационные риски выше.

«Тем более что „Тинькофф“ все время разрабатывает новые продукты, новые направления деятельности. Причем, повторю, при работе в виртуальной сфере репутация намного важнее, чем для традиционных банков. Однако те, кто ответственен за этот сбой, допустили техническую халатность», — сказал Михаил Беляев.

При этом он не исключил, что «Тинькофф» может иметь законное право оставить своих пользователей без компенсации. Однако возможно и то, что суд, изучив все нюансы дела, примет иное решение.