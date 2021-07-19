Российские спортсмены недоумевают из-за быта на Олимпиаде. Их удивили антисекс-кровати и еда из Фукусимы

Часть сборной России прилетела в Токио перед Олимпиадой. Деревня, которая станет домом для спортсменов на ближайшее время, уже успела удивить россиян. Женская половина сборной не оценила отсутствие в номерах мыла, мужская прошла в эти самые номера с трудом — слишком уж низкие потолки в Японии.

Среди россиян первой в деревню заселилась команда по конному спорту. За ней последовали гребцы, гандболисты, гимнасты, ватерполисты, волейболисты, пловцы, стрелки из лука и теннисисты. Прибыли на место и представители Олимпийского комитета России (ОКР), которые в своем аккаунте Instagram провели рум-тур по номерам.

Антисекс-кровати

В первые дни работы деревни в центре внимания оказались необычные кровати. Их сделали из картона и дерева. Такая мебель может выдержать не более одного человека массой до 200 килограммов. Их в своем рум-туре упоминает и российская гандболистка Владлена Бобровникова.

«Начинаем рум-тур. Тут ничего. Тут у нас живет один человек на картонной кроватке. <…> Вот такой туалет, все скромно. Супер и пупер японские туалеты, но минимализм», — пояснила спортсменка.

По словам организаторов, картонные кровати в номерах появились не столько из соображений экономии, сколько ради безопасности самих гостей деревни. Якобы это поможет избежать близких контактов между участниками игр в рамках борьбы с распространением коронавируса. Между собой спортсмены успели прозвать кровати «антисекс».

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан решил лично проверить, так ли хрупки кровати, как это описали японцы. Он выяснил, что резкие движения и прыжки им не страшны.

«Эти кровати должны быть „антисекс“. Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» — заявил Маккленахан.

Низкие потолки

На этом особенности деревни не закончились. Низкие японцы, похоже, не рассчитали высоту потолков. Из-за этого высокие спортсмены с трудом проходят в собственные номера. Так, 198-сантиметровый теннисист Карен Хачанов практически уперся головой в потолок уборной.

«Теперь внимание! Карен Хачанов задает вопрос: „Как он будет мыться в этом душе? И чем вообще? Мыла нет! Зато туалеты фирменные“. Во всем ищем позитив», — прокомментировала видео теннисистка Елена Веснина.

Не прошел по габаритам и волейболист Артем Вольвич.

Источник фото: Instagram/Артем Вольвич

Еда из префектуры Фукусима

Зато местная еда пришлась российским спортсменам по вкусу. Они оценили столовую в деревне. Перед тем как зайти в нее, всем посетителям необходимо помыть руки и надеть перчатки.

Однако не все гости Токио оценили меры безопасности. Некоторые решили предпринять собственные. Представители сборной Южной Кореи запретили употреблять своим членам продукты из японской префектуры Фукусима. Именно там в 2011 году произошла авария на АЭС. Некоторые опасаются, что продукты могут содержать радиацию. Хотя организаторы Олимпиады опубликовали все необходимые исследования и опровергли этот факт.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Уже известно, что призерам и победителям придется самим надевать на себя медали. Организаторы решили отойти от традиции вручения наград во избежание рисков распространения коронавируса.