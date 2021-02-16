Подправить дела на микрофинансах. Ozon решил раздавать быстрые кредиты

Российский интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию. Еще не ясно, чем это обернется для россиян. Пока компания утверждает, что услуги будут предназначены для продавцов одной из самых известных, но убыточной интернет-площадки.

Микрокредитная компания «Озон кредит» с уставным капиталом в один миллион рублей была зарегистрирована в Москве 16 февраля. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями выступили «Озон Холдинг» и «Интернет Решения».

Оzоn вошел в жизнь россиян в 1998 году. Правда, тогда он был просто онлайн-магазином по продаже книг и назывался Azon — создатели площадки просто взяли выбросили две буквы из названия Amazon. Но такое имя не прижилось и его довольно быстро заменили на знакомое всем Ozon.

Сегодня на его площадке представлено более девяти миллионов товаров. В 2019 году он был на третьем месте в топ-100 крупнейших интернет-магазинов России по данным Data Insight, а в 2020-м вошел в десятку крупнейших онлайн-продавцов продуктов питания, заняв пятую строчку рейтинга, как сообщил «Коммерсантъ».

В том же 2020 году Оzоn занял шестое место в списке самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes. Его стоимость оценили в 680 миллионов долларов. Но если вы почтительно вздрогнули от этой цифры, учтите и следующее: вот уже более 20 лет Оzоn не приносит прибыль, рассказал РБК.

Расходы покрываются за счет денег инвесторов. Аналитики считают эту ситуацию нормальной, ведь тот же Amazon тоже долго оставался убыточным. Но если американская компания работает на весь мир, Ozon действует в пределах ограниченного пространства. Потому и надежд на такую же известность, а главное — прибыль, маловато.

Видимо, это и объясняет постоянные поиски: открытие собственного бренда бытовой техники, альянсы с другими китами бизнеса, «развод» со «Сбером», о котором писал «Интерфакс». Компания открыла направление Ozon.Travel для путешественников и реферальную программу, ввела авансовые платежи с бонусами и выпускает собственную кешбэк-карту. Словом, делает все для привлечения покупателей.

Кстати, у Ozon уже есть возможность приобретать товары в кредит. Выбрав нужную продукцию, покупатель может просто рассчитать платежи на год, разумеется, с некоторой переплатой. А новый сервис Ozon.Invest, как рассказали «360» в пресс-службе компании, даст возможность кредитования продавцам маркетплейса.

Сейчас к Ozon.Invest подключены банки «Открытие» и МТС Банк, а также финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс». Они предлагают кредитование на сумму до 50 миллионов рублей с процентной ставкой от 9,5% годовых. Продавцы могут взять кредит на срок до 24 месяцев.

Ничего личного, просто бизнес

Нет никаких гарантий, что микрокредиты не станут доступны и для покупателей Ozon. Они куда быстрее, чем обычные кредиты, и, что уж греха таить, приносят куда больше прибыли своим хозяевам. О попытке запретить микрофинансовые организации и об огромных долгах россиян «360» уже писал. При низкой финансовой грамотности возможность получить быстрые деньги становится искушением.

С тем, что возможность микрокредитования сможет подталкивать людей к ненужным и необдуманным покупкам и займам, согласен и врач психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Соблазн очень велик: в интернет-магазине не выходя из дома можно выбрать, заказать и оплатить покупку, выбрать упаковку и назначить время курьеру.

«С точки зрения маркетинга это отличный ход, но для людей, у которых есть зависимость от покупок, это катастрофа. Тех, кто страдает шопоголизмом, кто ощущает самодостаточность, когда они что-то покупают, такая возможность будет здорово подталкивать. Ведь когда можно купить что угодно и предлагают форму моментальной покупки — это катастрофа», — объяснил «360» психолог.

Руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз», профессор, доктор экономических наук, юрист Игорь Костиков отметил, что деятельность микрофинансовых компаний в России старается регулировать Центробанк.

«Помня о своих доходах, пытаются вовлечь население в кредиты с высокими процентами и высокими штрафами. Это уже просто философия сектора, которую изменить не удастся. Единственный действенный способ бороться с негативными последствиями микрокредитных организаций — перевести их в кредитные организации другого типа», — сказал Игорь Костиков в разговоре с «360».

Нужно создать маленькие банки со специальным регулированием. Ими станут те компании, которые смогут выполнить необходимые условия. Это одновременно решит проблему недостатка подобных услуг в регионах и не позволит завышать проценты.

При этом эксперт отметил, что не считает открытие микрофинансовой компании признаком возможных финансовых проблем в Ozon. По его мнению, компания просто расширяет свою сферу деятельности и использует имеющиеся механизмы по продвижению для получения доходов в микрокредитном секторе, ведь он достаточно прибыльный.