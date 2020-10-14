Космонавты впервые в истории добрались на МКС за 3 часа. Как это стало возможно?

Российский «Союз МС-17» установил новый мировой рекорд по скорости доставки космонавтов на МКС. Полет до станции занял всего 3 часа 3 минуты, предыдущий пассажирский рекорд был на 2,5 часа больше. Такое ускорение прежде всего делает полет безопаснее для космонавтов.

Два россиянина Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс стали первыми в истории космонавтами, которые добрались с Байконура до МКС всего за 3 часа 3 минуты. Раньше подобную скорость развивали только грузовые ракеты — самая быстрая добиралась до станции за 3 часа 18 минут.

Витки и импульсы

Предыдущий пассажирский временной рекорд был поставлен также на «Союзе» (модель МС-06) в 2017 году. Тогда время в пути составило 5 часов 38 минут. Стандартная же длительность полета до МКС, по словам летчика-космонавта, героя России Александра Лазуткина, составляла двое суток — тогда ракета делала 34 витка вокруг Земли. Следующая по скорости доставка экипажа занимала четыре витка и порядка шести часов в пути, а рекордный полет потребовал всего два витка.

«Это связано с тем, что очень хорошо работает техника: двигатель у ракетоносителя, все его системы, особенно навигация — больше тут никаких секретов нет. Главное, что двигатель у ракеты выдает точный импульс», — рассказал космонавт.

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко объяснил «360», что система скоростной доставки экипажа на МКС основана на тех же принципах, то и предыдущие. Корабль выводят на орбиту на высоте 200 километров, а затем за счет ряда импульсов ракета «догоняет» станцию, сокращая угол между ними.

Сейчас ракетоноситель выводят на ту же орбиту, но импульс дается сразу достаточно мощный, так что в течение двух часов выводит корабль в окрестности станции Михаил Корниенко летчик-космонавт, герой России.

Оставшийся час требуется на то, чтобы успешно состыковать ракету. При этом, если за два часа на корабле космонавты заметят какие-то неполадки, они могут вернуться к более длинной схеме стыковки, чтобы все исправить.

«То, что мы сейчас получили, — это, во-первых, большой опыт производства и управления космической техникой, а во-вторых, это говорит о том, что технический прогресс все-таки идет», — заключил Лазуткин.

Комфорт человека

Основное преимущество трехчасового полета до МКС, по словам космонавтов, заключается в том, что людям приходится меньше сидеть в корабле в постоянном напряжении, наблюдая за процессом и контролируя его. Уже во время этого полета у космонавтов начинается процесс адаптации организма к невесомости, который вызывает болезненные, некомфортные состояния.

Чем дольше ты находишься в невесомости, тем хуже себя чувствуешь. А за три часа организм только начинает адаптироваться, а человек уже прилетел, поэтому это очень удобно. Это как водитель за рулем машины — если ему плохо, он может в аварию попасть, а дома можно поболеть спокойно Александр Лазуткин летчик-космонавт, герой России.

Михаил Корниенко добавил, что такая схема полета чуть более энергозатратна, но наименее проблемна для экипажа. За счет короткого пути существенно увеличивается надежность работы человека в процессе полета и снижаются риски аварийности.

«Ребята сейчас по самой короткой схеме долетели хорошо и безаварийно, так что эффективность схемы доказана — и слава Богу, потому что это лучше всего для экипажа. Так что есть все шансы, что она станет постоянной», — уверен он.