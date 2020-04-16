Пойти на подавление. «Былина» с искусственным интеллектом поступит в войска России

К 2025 году российская армия пополнится уникальными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Былина». При помощи искусственного интеллекта система способна автоматически анализировать обстановку, находить цели и передавать команды на их подавление. В мире аналогов этому и другим отечественным комплексам пока нет.

Комплекс «Былина» монтируется на пяти грузовиках высокой проходимости. В закрытых кузовах прячутся электронная аппаратура, средства связи и другое оборудование, сообщили «Известия». Благодаря этому комплексы приступают к работе сразу по прибытии на место дислокации. Они автоматически устанавливают связь со штабом и другими системами РЭБ и обмениваются данными в режиме реального времени. И при необходимости мгновенно корректируют работу отдельных компонентов.

Еще одна уникальность системы в том, что она использует элементы искусственного интеллекта, чтобы определить и выбрать частоту, мощность и средства подавления тех или иных объектов противника. В отличие от человека, машине нужно в разы меньше времени для анализа.

В Минобороны уже утвердили план поставки в бригады РЭБ каждого военного округа страны. Комплексы прошли всесторонние армейские испытания. Впервые их применили во время учений «Запад-2017». По мнению главреда журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «Былина» увеличит эффективность использования РЭБ на 40-50%.

«Современное информационное пространство поля боя насыщено радиоэлектронными средствами — как своими, так и противника. Речь идет о беспилотниках, средствах связи, РЛС. В такой ситуации важно подавить вражескую электронику и при этом не помешать своей. В ручном режиме безошибочно учесть все нюансы процесса очень сложно. „Былина“ как раз поможет в этом», — подчеркнул он.

Былинные особенности

«Былина» создана для радиотехнической разведки. Она анализирует обстановку в месте развертывания и выявляет цели, которые нужно подавить или поставить им помехи. Цели могут быть разными: воздушные, узлы связи, небольшие радиостанции, спутники-ретрансляторы. Проанализировав параметры их работы, комплекс передает целеуказание станциям подавления. Те создают мощную противочастоту, которая мешает противнику вести разведку.

«И это все происходит в автоматическом режиме. Поэтому и говорят, что у комплекса есть элементы искусственного интеллекта. То есть не человек определяет ту или иную станцию, а радиоэлектронное оборудование комплекса и выдает параметры станциям на подавление», — пояснил «360» военный эксперт Алексей Леонков.

ИИ в данном случае представляет собой специальную программную среду. Это отечественная разработка, не похожая на привычных «Алису» или Siri. Передача данных от «Былины» к другим комплексам РЭБ происходит по «военному интернету».

На шаг впереди

Даже США, подчеркнул Леонков, признают, что в области РЭБ Россия обгоняет другие страны. Разработчики не остановились на создании комплекса общего действия, который давит определенный спектр радиочастот, а разрабатывают специализированные. Существует даже комплекс «Листва», работающий со взрывателями безоболочковых фугасов, которыми минируют дороги. Его устанавливают на первую машину в автоколонне и обезвреживают боеприпасы.

«Дивноморье» подавляет локаторы и другое оборудование самолетов AWACS, JSTAR, беспилотников и так далее. И прячет объекты от радиолокационного обнаружения противником. «Мурманск-БН» работает с кораблями. «Москва» и «Красуха» мешают функционированию комплексов связи и передачи информации — они могут разорвать связь между беспилотником и его оператором.

«Аналогов нашим комплексам в других странах нет. У американцев остались локальные РЭБ. Есть у них комплексы авиационного назначения, эту роль выполняют самолеты EA-18 Growler, созданные Boeing на базе известного истребителя F/A-18 Hornet. Они летят в составе авиагруппы, прикрывают ее, ставят помехи радиолокационным станциям противника», — добавил Леонков.

В России же собственными комплексами РЭБ оборудованы все современные самолеты: Су-35, Су-57, Су-34, МиГ-35, стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22 и М-3.