Канадцев взбесило слишком твердое сливочное масло. Бутерброды устроили в стране хаос

Канадцы придумали проблему из ничего. В Сети появился новый термин — Buttergate, который отражает «боль» канадцев по поводу слишком твердого сливочного масла. Людей угнетает, что даже при комнатной температуре масло не становится мягче, то есть приготовление бутерброда становится для них слишком сложным.

Национальная «проблема»

Канадцы жалуются, что сливочное масло в их стране слишком жесткое, передает CBC. Дескать даже при комнатной температуре оно не становится податливым и превращает приготовление бутерброда в целое испытание. «Проблема» появилась в начале февраля, но СМИ начали активно писать о ней только сейчас.

Buttergate означает «масляные ворота». Он начался с вопроса канадского автора кулинарных книг Джули Ван Розендал. Она спросила у пользователей, заметили ли они, что масло стало слишком твердым. В комментариях домашние повара рассказали об аналогичных проблемах с маслом.

На прошлой неделе Розендал написала в своей колонке на Globe and Mail, что твердость масла может быть связана с более высоким спросом на продукт из-за пандемии, что привело к изменению состава кормов для скота. Таким образом фермеры якобы пытались увеличить производство. Спрос на продукцию действительно вырос в 2020 году. Рост интереса к сливочному маслу составил более чем на 12%, передает «Би-би-си» со ссылкой на Dairy Farmers of Canada.

По данным журналистов, в масло добавляют пальмовый жир, из-за этого оно становится тверже. Однако эти энергетические элементы добавляют в корм для коров уже как минимум 10 лет, передает CTV News. Добавки увеличивают надой и содержание жира в молоке, что повышает температуру плавления масла. Но потребители об этом не знали до прошлого года. Тогда практика распространилась на тысячи ферм по всей Канаде.

«Это действительно быстрый способ повысить уровень молочного жира в молоке», — сказал исследователь продуктов питания из Университета Далхаузи в Галифаксе Сильвен Шарлебуа, передает CBC.

У пальмового масла есть и негативные эффекты. Например, оно увеличивает риск сердечных заболеваний у некоторых людей.

Имидж фермеров

К этим незначительным претензиям подключилась даже молочная промышленность Канады. Работники отрасли уверены, что утверждения жителей не обоснованы. Дескать в производстве масла не было никаких изменений, как и в правилах использования ингредиентов.

Фермеры Канады опубликовали заявление, в котором отметили, что пальмовые продукты помогают обеспечить коров энергией. Кроме того никаких нежелательных эффектов, связанных с использованием жира, выявлено не было.

Кроме того, по словам Сильвена Шарлебуа, в Канаде очень немногим людям разрешено производить молоко в стране. И жители страны платят куда больше за продукцию, чем те же американцы или жители некоторых других стран. То есть производители берут на себя серьезную ответственность и активно проверяются разными ведомствами.

У молочных фермеров есть эксклюзивные санкционированные правительством квоты, а налогоплательщики «подарили» отрасли 1,75 миллиарда долларов, чтобы обеспечить постоянный доступ к качественным молочным продуктам.