Издание The New York Times в сотрудничестве с Пулитцеровским центром освещения кризисов опубликовало рисунки Абу Зубайды, считавшегося правой рукой Усамы бен Ладена и третьим человеком в «Аль-Каиде»*. Он был схвачен в 2002 году и содержался в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. Сейчас он находится в тюрьме Гуантанамо.

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В заключении он провел 4,5 года и 83 раза подвергался пыткам, с помощью которых сотрудники ЦРУ надеялись выбить из него ценную информацию о планах террористов. Сделанные им наброски дают четкое представление о расширенных методах допросов, на которые дала разрешение Джина Хаспел, нынешний директор ЦРУ.

В 2002 году она руководила секретной тюрьмой в Таиланде, в которой какое-то время содержался Зубайда. Считается, что после того, как широкой общественности стало известно о пытках заключенных, она приказала уничтожить десятки видеозаписей, на которых были записаны допросы с применением жестких мер.

Возможно, рисунки Зубайды это единственное графическое подтверждение того, что ему пришлось вытерпеть. Заключенный сделал их в качестве иллюстраций к докладу своего адвоката Марка Денбо.

В документе использованы данные из первых рук, служебные записки администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша и отчет Комитета сената по разведке 2014 года, который доказывает, что ЦРУ лгало как о методах допросов, так и об их эффективности.

Источник фото: YouTube

Последующий анализ разведданных показал, что Зубайда не знал о нападениях 11 сентября и не являлся членом «Аль-Каиды»*, хоть и был джихадистом. Он никогда не обвинялся в военных преступлениях, и обнародованные документы показывают, что военные прокуроры и не собирались этого делать.

На одном из рисунков изображен обнаженный мужчина, на голову которого льют воду, его раненную ногу удерживает ограничитель, а лицо искажено от боли.

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Своему адвокату Зубайда рассказал: «Они продолжали лить воду в нос и рот до тех пор, пока я не почувствовал, что тону и моя грудь вот-вот взорвется от недостатка кислорода».

На другом рисунке заключенный изобразил себя стоящим на цыпочках, в то время как его скованные руки были зафиксированы высоко над головой.

Он также изобразил, как охранник, удерживая его за шею скрученным полотенцем, бьет его головой о стену. Мужчина нарисовал себя сидящим на ведре, предназначенном ему в качестве туалета.

Заключенного временами засовывали в большую деревянную коробку, похожую на шкатулку. Охранники сказали мужчине, что она «будет твоим домом». Когда его заперли в этой «собачьей будке», Зубайда находился в позе эмбриона «долгие часы». Он испытывал очень сильную боль от мышечных судорог, которая заставляла его громко кричать.

В тюрьме Зубайде не давали спать. Возможно, две или три недели кряду. Он заявил, что впадал в оцепенение несмотря на то, что охранник обливал его водой.

Источник фото: YouTube

В 2006 году Джордж Буш в своей речи назвал Зубайда одним из лидеров террористов, и сообщил, что, став сговорчивым через три недели издевательств, он дал показания, которые позволили захватить множество влиятельных джихадистов.

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Но в докладе сенатского комитета сказано, что Зубайда был мелкой рыбешкой и ничего не знал о планах верхушки террористической организации. В документах ЦРУ отмечалось, что он ничего не говорил об агентах террористов на территории США и следующей атаки исламистов. Во внутреннем докладе спецслужбы прямо сказано, что Зубайду ошибочно считали одним из лидеров террористов.

Тем не менее, следователи ЦРУ обратились к Сенату с просьбой не позволять Зубайде выступать публично и рассказывать, что с ним делали в Таиланде. Они рекомендовали «оставить его без связи с внешним миром до конца жизни».

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.