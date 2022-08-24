Бурные романы и проблемы с алкоголем. Что известно о пропавшей звезде «Дома-2» Анастасии Кочервей

В одной из рек Санкт-Петербурга обнаружили тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Опознание проведет ее мать, сообщил «360» источник. Кочервей пропала пару недель назад. Ее родные отказываются верить в смерть дочери до проведения тщательных экспертиз. «360» собрал все, что известно о Кочервей и ее вероятной гибели.

От туризма — к проституции

Анастасия родилась на Кубани, в столицу переехала в юности. По данным 24СМИ, жизнь будущей звезды экранов складывалась не так безоблачно: в четыре года у нее отказали ноги. Точный диагноз девочке так и не поставили, но со временем болезнь удалось победить.

В школе Настю запомнили как веселую и энергичную «зажигалочку», но в учебе она не блистала. Привлекательная внешность позволила Анастасии выиграть несколько конкурсов красоты, причем девушка любила позировать в купальнике. На ее страницах в соцсетях тоже немало пикантных фото.

Источник фото: «ВКонтакте»

В карьере Кочервей никак не могла остановиться на чем-то одном. Получила образование сперва в сфере спорта, затем — туризма и гостиничного бизнеса, три года работала администратором в фитнес-клубе, участвовала в презентациях иномарок класса люкс, окончила курсы актерского мастерства. А еще — занималась стрип-пластикой и, как сама признавалась позже, работала в службе эскорта, чтобы добыть денег на лечение матери.

Кроме того, по слухам, девушка побывала в СИЗО.

Сомнительная популярность

Впервые Кочервей засветилась на телевидении в передаче «Давай поженимся!». Год спустя она пришла в «Дом-2» и сразу же запомнилась откровенными нарядами и танцами, а позже — бурными, в том числе скандальными, романами. Участник «Дома-2» Влада Кадони вспомнил, что Анастасия была необычной, харизматичной и «никогда не стремилась к норме».

Источник фото: «ВКонтакте»

Вначале девушка заявила, что появилась на шоу ради Ильи Яббарова, затем целовалась с другим участником — Алексеем Кудряшовым, танцевала стриптиз для третьего — Артема Сороки, а в итоге решила «строить любовь» с четвертым — Андреем Шабариным, с которым якобы до этого жила два года. При этом Шабарин гордо заявлял, что не раз бил и унижал девушку, шантажировал эротическим видео с ее участием, а однажды заставил съесть таракана, пообещав за это подарить машину.

Позже одна из участниц «Дома-2» сообщила, что отношения пары были постановкой.

На решение Анастасии покинуть проект повлиял отец, которому надоело наблюдать за неудачами дочери на любовном поприще.

Пагубные пристрастия

После ухода из «Дома-2» Кочервей никак не могла устроиться в жизни. Вначале жила в Москве, потом переехала в Краснодар, но, не найдя работу, отправилась в Петербург. Какое-то время жила даже в ОАЭ.

Источник фото: «ВКонтакте»

На личном фронте тоже не ладилось: роман с Шабариным если и был, то угас (в итоге мужчина женился на другой), какое-то время Анастасия встречалась с женатым мужчиной. СМИ писали о том, что она была беременна, якобы от Шабарина, но потеряла ребенка.

Подруга Кочервей, модель Олеся Малибу, заявила журналистам, что в последнее время у Анастасии были проблемы с наркотиками и алкоголем. Подруга добавила, что Кочервей продолжала зарабатывать эскортом и получала угрозы от некоего мужчины из Москвы.

Исчезновение и предполагаемая смерть

Анастасия перестала выходить на связь две недели назад. Ее мать написала заявление в полицию.

Отдыхающие нашли тело в акватории Финского залива еще 13 августа. Девушка была раздета до нижнего белья, но следов насильственной смерти на теле не обнаружили. По данным канала, личность долго не могли установить из-за отсутствия документов. Кроме того, тело пролежало в воде до 10 дней и произошли «необратимые изменения».

Мать Анастасии, Ирина, заявила, что «еще ничего не понятно» и Настя выходила на связь не настолько давно. В гибель девушки не поверил и отец. При этом СМИ отметили, что на спине найденной в воде девушки — татуировка в виде игральных карт, как у Анастасии.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.