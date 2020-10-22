После срыва сделки «Яндекса» и «Тинькоффа» сотрудничать банку предложил «Бургер Кинг». Сначала стороны общались в соцсетях, а потом на Арбате появился билборд с намеком, что 22 октября что-то должно произойти. Но надеяться на это не стоит, ведь «Бургер Кинг» — король сомнительного пиара.

Маркетологи «Бургер Кинга» любят как-то отличиться в массе типичной рекламы. Это может быть как простенький пиар в духе «накормим людей с фамилией Огонь» (акция проводилась в Екатеринбурге в августе 2017 года), так и более яркие инициативы, которые даже заканчивались проверками.

Имя для ребенка

В ноябре 2016 года Ксения Собчак стала мамой. Сына ведущая и ее муж Максим Виторган назвали Платон. «Бургер Кинг» пообещал, что если пара назовет сына Кинго, то компания будет ежегодно платить по 100 миллионов рублей, пока ребенок не достигнет возраста 18 лет.

Ребенку дали другое имя, но свою дозу рекламы «Бургер Кинг» получил.

Зашифрованное послание

В 2017 году у «Бургер Кинга» появилась реклама закуски «Чикен Фри». Там были формулировки «раскурячено», «окуреть» и «я тебя раскурячу», досталось и «Макдональдсу». На рекламных щитах изобразили персонажа «Чикен Фри» в солнцезащитных очках, который произносит фразу «Пшлнх Мкднлдс!».

Бой за клиентов

Три года назад в Петербурге, который славится пасмурной погодой, появилась еще одна реклама с отсылкой к «Макдональдсу». Сначала на здания повесили баннеры «Макдональдса», анонсирующие раздачу солнцезащитных очков при покупке определенного набора продуктов в ресторане. «Бургер Кинг» решил добавить к ним собственные билборды с надписью: «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик в подарок при покупке латте 0,5 литра».

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте» / группа «Коммуникации в стиле Spice»

Как раз в 2017-м «360» делал подборку самых безумных реклам «Бургер Кинга».

Пиар на стереотипах

В 2018-м «Бургер Кинг» вспомнил о стереотипах о русских и привязал к этому выпуск «Яйцебургера». Появилась реклама, в которой «иностранные аналитики» «Бургер Кинга» пытаются хоть чем-то вывести на эмоции некого русского мужчину. У них ничего не получается, пока ему не дают «Яйцебургер». После одного укуса участник ролика улыбается.

Социальное дистанцирование

В условиях пандемии «Бургер Кинг» создал бургер с тройной порцией лука, назвав его «Воппер для социального дистанцирования». Это отсылка к тому, что от человека, съевшего много лука, будет исходить резкий запах.

«Среди нас»

Пиарщик «Бургер Кинга» следует и новым трендам, особенно если это касается провокаций «Макдональдса». В аккаунте сети ресторанов в Instagram появилась фотография, отсылающая к игре Among Us. На ней изображены четыре персонажа с коронами на головах (символ «Бургер Кинга»), а один человек с клоунской прической. В подписи к посту говорится: «Клоун. Первым подозревайте всегда клоуна». Это отсылка к Рональду Макдональду — маскоту «Макдональдса».

Пиар на чужой истории

Из свежих пиар-акций — борьба «Бургер Кинга» за внимание «Тинькофф», у которого сорвалась сделка с «Яндексом». На «Доме книги» на Арбате появилась длинная наружная реклама с текстом: «Тинькофф банк + Бургер Кинг = ???» и следом «Тинькофф банк + Бургер Кинг = 2210».

Эта надпись — отсылка к посту «Тинькофф» в Twitter от 19 октября. Там на табло заказов «Бургер Кинга» фраза «готовится ТБК-2210». Видимо, «ТБК» это «Тинькофф Бургер Кинг», а 2210 — дата. То есть 22 октября.

Вторая фотография — официальное обращение «Бургер Кинга» к СЕО группы «Тинькофф» Оливеру Хьюзу, где сеть фастфуда предлагает выпустить совместную карту с кешбэком на покупки в ресторанах «Бургер Кинг».

Суть последней рекламы

Директор PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников спросил у пиарщика «Бургер Кинга», что означает 2210, но даже он не в курсе этой идеи. В беседе с «360» Масленников отметил, что сам пиар на «Доме книги» от «Бургер Кинга» — это просто заход в событийную картину.

Масленников уверен, что цифра «2210» на билборде не относится к сотрудничеству между компаниями. В последнее время «Тинькофф» — ньюсмейкер, а «Бургер Кинг» встроился в акцию и перехватил лидерство.

У «Бургер Кинга» стратегия — чаще мелькать в СМИ с трешовыми поводами. Это концепция. На месте «Тинькофф» мог быть другой банк. «Тинькофф» интересен, потому что про «Тинькофф» написали все Роман Масленников.

Президент и председатель совета «Гильдии Маркетологов» Игорь Березин в разговоре с «360» тоже увидел в действиях «Бургер Кинга» попытку стать частью новостной повестки. По его мнению, главная задача компании — обогнать «Макдональдс», который хоть и не имеет таких маркетологов, но все равно занимает большую долю рынка фастфуда.

Ребята славятся веселым нравом. Что они там затеяли, мы увидим скоро… или не увидим. Может, это просто затея ради затеи, ради пиара, чтобы мы с вами, в частности, обсуждали эту тему. Вместо того, чтобы платить деньги за рекламу и пиар, можно заплатить деньги за этот баннер на Арбате, это дешевле будет Игорь Березин.

Березин напомнил, что у «Тинькоффа» и «Бургер Кинга» похожий подход к рекламе — креативный и дерзкий. В современном мире эту несколько хамскую нишу занял «Бургер Кинг», из-за чего на него неоднократно подавали в суд. «Тинькофф» уже не такой, но раньше имел похожих маркетологов. Однако организации пришлось стать серьезнее из-за того, что и банк стал больше, и бизнес перестал допускать такое поведение.