Граждане Азербайджана напали на дагестанских полицейских в лагере временного содержания. Людей возмутило, что их не могут отправить домой всем скопом, а выбирают каждую неделю по 120–130 человек. Рассказываем, что происходит.

Жители Азербайджана не могли покинуть Россию из-за того, что границы закрыли на время пандемии. Их правительство решило возвращать граждан постепенно. Россия организовала для людей, дожидающихся своей очереди, палаточные лагеря на границе — в Дагестане. Там сейчас находятся несколько сотен человек.

В понедельник в палаточном лагере произошел конфликт, в котором от рук уроженцев Азербайджана пострадали семь полицейских, сообщило региональное управление Следственного комитета. Все случилось из-за того, что вечером 15 июня от Азербайджана пришли списки людей, которых через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» должны были отправить домой. В перечне было 120 человек, однако в самом лагере их несколько сотен. Около 400 человек решили устроить бунт с требованием отпустить всех в родные края.

И. о. главы Дербентского района Фуад Шахиев рассказал, что люди в лагере сначала напали на четырех полицейских и разбили машины. Когда к полицейским прибыла подмога, их закидали камнями и другими предметами. По предварительным данным, люди также пытались перекрыть дорогу «Кавказ».

В итоге пострадали семь представителей правоохранительных органов и пять служебных машин. В отдел полиции доставили 93 человека, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, к разрешению конфликта привлекли 420 сотрудников полиции.

Во время беспорядков пострадали восемь гражданских. Семерым оказали помощь амбулаторно и лишь одного хотели госпитализировать, но он отказался, передает «Интерфакс».

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане / Источник фото: РИА «Новости»

Чужие списки

Пресс-секретарь главы Дербентского района Раджаб Агабеков объяснил «360», что бунт подняли люди, которых не было в списках. Однако после стычки, утром 16 июня, в Дагестан приехала делегация МИД Азербайджана для решения вопросов. Чем встреча закончилась, не сообщается.

«Бунт подняли те, кого в списках нет. Сегодня 130 человек должны поехать. Ситуация на данный момент стабильна, ждем результатов Азербайджана. Эти списки составляют представители МИД Азербайджана, не мы. Первых пропускают женщин, детей, мужиков, которые болеют», — сказал Агабеков.

Каждую неделю, по словам собеседника «360», пропускают по 120–150 граждан Азербайджана.

В самом лагере созданы все условия для нормальной жизни людей: столовая, вода, туалеты, возможность помыться. Более того, глава Дербентского района и города Дербента за собственный счет поселили иностранцев в гостиницах и на туристических базах. В то же время люди не хотели оставаться в отелях, а желали уехать домой. Их начали выпускать в родные края только в конце мая, добавил Агабеков.

Здесь примерно 600–700 человек. 100 человек проезжают, на следующий день еще 200 приезжают. Это только те, кто в лагере, а еще [приезжают] в квартиры в Дербенте, гостиницы Раджаб Агабеков.

По словам Агабекова, большинство живущих в лагере спокойно относятся к происходящему, однако есть «пара провокаторов».

«360» попытался связаться с властями Азербайджана, чтобы получить комментарий, однако на момент публикации материала никто из представителей не ответил. В посольстве Азербайджана телефоны тоже молчат.