Бундестаг раскритиковал Берлин за отказ вернуть звание почетного гражданина Масалову. Он спас ребенка в 1945-м

Депутат бундестага Александер Ной раскритиковал власти Берлина за отказ вернуть звание почетного гражданина Герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову. Это советский солдат, который спас немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году. В бундестаге решение властей Берлина считают идеологическим.

Это настоящий скандал и ошибка, которую необходимо исправить в ближайшее время. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага ФРГ Александер Ной.

«Как мне сообщили из Кемеровской области, откуда родом Николай Масалов, сенат Берлина сегодня отказывается вернуть заслуженному и героическому солдату и советскому защитнику, освободителю Берлина Николаю Масалову звание почетного гражданина, которое ранее было ему присвоено, но по непонятным причинам и позорно отозвано в 1992 году», — рассказал депутат.

Ной назвал это решение длительной ошибкой и призвал вернуть звание ветерану во имя исторической справедливости и российско-германских отношений.

«Здесь, но не только в этом пункте, немецкой стороне есть что восстанавливать», — подчеркнул он.

По его словам, ему непонятно, почему в 1992 году после воссоединения Германии сенат вообще пришел к мысли об аннулировании почетного гражданства Масалова. При этом депутата еще более удивляет, что власти Берлина не торопятся исправлять эту ошибку.

«Спустя восемьдесят лет после нападения нацистской Германии на Советский Союз и последовавшей за ним беспрецедентной захватнической войны, войны на уничтожение, которую вела Германия на территории СССР, Сенат Берлина сегодня снова отказывает Масалову в этой чести», — подчеркнул Ной.

«Чисто идеологическое решение»

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» назвал поступок Масалова «мужественным» и «благородным», который совершенно не входит в ту идеологическую концепцию, которую сейчас пытаются навязать современной немецкой молодежи. Так Россию и русских хотят выставить врагами.

Пытаются перечеркнуть ту маленькую толику хорошего, что было в этой страшной войне. В ней даже при всем наличии боли, крови и страха не потерялась человечность. Это чисто идеологическое решение, переделывание не только истории, но и всего нормального, человеческого, что есть Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Официальные причины отказа

Запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев — губернатор Кузбасса. Именно оттуда родом был герой.

Однако «возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно», несмотря на «мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению».

Дело в том, что повторный прием лиц, которые не были приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен, как заявили агентству РИА «Новости» в сенате Берлина. Исключили же Масалова в связи с тем, что до воссоединения в Западном и Восточном Берлине существовали два разных списка почетных граждан.

После воссоединения было принято решение попросту включить в «западный» список ряд человек из «восточного». Тогда звания почетных граждан лишились 11 представителей армии СССР. Среди них оказался и Николай Масалов.

Подвиг, ставший символом победы

Подвиг Масалова зачастую называют символом победы. 30 апреля 1945 года на тот момент знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Когда до начала штурма Берлина оставалось всего 50 минут, он услышал плач маленькой немецкой девочки. Ребенок звал маму.

Тогда Масалов попросил разрешения спасти девочку. Он пополз к ребенку, прижимаясь к асфальту, из-за обстрела. И под мостом он увидел трехлетнюю девочку. Она сидела возле убитой матери. Сержант вынес ребенка. При этом Масалова ранили в ногу. Правда, тогда он об этом не сказал, чтобы вновь встать у знамени полка.

Сам герой таковым себя не считал. Тем более, таких случаев в ходе штурма Берлина было немало. Однако именно случай с Масаловым стал особо популярен из-за большого количества очевидцев. Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине.

После войны Масалов жил в поселке Тяжинский. Он похоронен на сельском кладбище. Ной отметил, что действия советского героя многократно описали в русской художественной и документальном литературе, в том числе в воспоминаниях советских военачальников, маршалов Клима Ворошилова и Василия Чуйкова.