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    30 апреля 2021, 23:01

    Бундестаг раскритиковал Берлин за отказ вернуть звание почетного гражданина Масалову. Он спас ребенка в 1945-м

    Ксения Дагаева

    Депутат бундестага Александер Ной раскритиковал власти Берлина за отказ вернуть звание почетного гражданина Герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову. Это советский солдат, который спас немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году. В бундестаге решение властей Берлина считают идеологическим.

    Бундестаг раскритиковал Берлин за отказ вернуть звание почетного гражданина Масалову. Он спас ребенка в 1945-м

    Это настоящий скандал и ошибка, которую необходимо исправить в ближайшее время. Об этом заявил РИА «Новости» депутат бундестага ФРГ Александер Ной.

    «Как мне сообщили из Кемеровской области, откуда родом Николай Масалов, сенат Берлина сегодня отказывается вернуть заслуженному и героическому солдату и советскому защитнику, освободителю Берлина Николаю Масалову звание почетного гражданина, которое ранее было ему присвоено, но по непонятным причинам и позорно отозвано в 1992 году», — рассказал депутат.

    Ной назвал это решение длительной ошибкой и призвал вернуть звание ветерану во имя исторической справедливости и российско-германских отношений.

    «Здесь, но не только в этом пункте, немецкой стороне есть что восстанавливать», — подчеркнул он.

    По его словам, ему непонятно, почему в 1992 году после воссоединения Германии сенат вообще пришел к мысли об аннулировании почетного гражданства Масалова. При этом депутата еще более удивляет, что власти Берлина не торопятся исправлять эту ошибку.

    «Спустя восемьдесят лет после нападения нацистской Германии на Советский Союз и последовавшей за ним беспрецедентной захватнической войны, войны на уничтожение, которую вела Германия на территории СССР, Сенат Берлина сегодня снова отказывает Масалову в этой чести», — подчеркнул Ной.

    «Чисто идеологическое решение»

    Депутат бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» назвал поступок Масалова «мужественным» и «благородным», который совершенно не входит в ту идеологическую концепцию, которую сейчас пытаются навязать современной немецкой молодежи. Так Россию и русских хотят выставить врагами.

    Пытаются перечеркнуть ту маленькую толику хорошего, что было в этой страшной войне. В ней даже при всем наличии боли, крови и страха не потерялась человечность. Это чисто идеологическое решение, переделывание не только истории, но и всего нормального, человеческого, что есть

    Вальдемар Гердтдепутат бундестага.

    Официальные причины отказа

    Запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев — губернатор Кузбасса. Именно оттуда родом был герой.

    Однако «возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно», несмотря на «мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению».

    Дело в том, что повторный прием лиц, которые не были приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен, как заявили агентству РИА «Новости» в сенате Берлина. Исключили же Масалова в связи с тем, что до воссоединения в Западном и Восточном Берлине существовали два разных списка почетных граждан.

    После воссоединения было принято решение попросту включить в «западный» список ряд человек из «восточного». Тогда звания почетных граждан лишились 11 представителей армии СССР. Среди них оказался и Николай Масалов.

    Подвиг, ставший символом победы

    Подвиг Масалова зачастую называют символом победы. 30 апреля 1945 года на тот момент знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Когда до начала штурма Берлина оставалось всего 50 минут, он услышал плач маленькой немецкой девочки. Ребенок звал маму.

    Тогда Масалов попросил разрешения спасти девочку. Он пополз к ребенку, прижимаясь к асфальту, из-за обстрела. И под мостом он увидел трехлетнюю девочку. Она сидела возле убитой матери. Сержант вынес ребенка. При этом Масалова ранили в ногу. Правда, тогда он об этом не сказал, чтобы вновь встать у знамени полка.

    Сам герой таковым себя не считал. Тем более, таких случаев в ходе штурма Берлина было немало. Однако именно случай с Масаловым стал особо популярен из-за большого количества очевидцев. Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине.

    После войны Масалов жил в поселке Тяжинский. Он похоронен на сельском кладбище. Ной отметил, что действия советского героя многократно описали в русской художественной и документальном литературе, в том числе в воспоминаниях советских военачальников, маршалов Клима Ворошилова и Василия Чуйкова.