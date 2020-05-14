Бундеслига возвращается. Немецкие футболисты доиграют без фанатов, но с прежним задором

Германия первой из стран Евросоюза возобновляет футбольный чемпионат. Матчи проведут уже 16 мая — правда, при пустых трибунах. Некоторые фанаты нашли выход. Вместо них на стадион «придут» пластиковые двойники. Какой окажется концовка Бундеслиги и не будет ли она формальной — в материале «360».

Недосягаемая «Бавария»

К моменту приостановки Бундеслиги команды провели по 25 игр, впереди еще девять туров. Сейчас таблицу возглавляет «Бавария» (55 очков), за ней идет дортмундская «Боруссия» (51 очко), «Лейпциг» (50 очков) и менхенгладбахская «Боруссия» (49 очков). Пятерку лидеров замыкает «Байер» (47 очков). Несмотря на довольно скромный разрыв между первым и пятым местами, шансов догнать баварцев у других команд нет, заявил «360» комментатор Алексей Андронов.

«Дело в том, что „Бавария“ была в очень хорошем состоянии. И я думаю, она сделала все, чтобы в нем остаться. Тем более у нее очень легкий соперник сейчас. „Унион“ из Берлина же показал, что для него существует два разных чемпионата. Они не собираются упираться против соперников сверху, у них есть свои соперники в нижней части турнирной таблицы. Свои силы они туда будут направлять», — добавил комментатор.

А вот другие лидеры, середнячки и аутсайдеры таблицы вполне могут поменять свое место. Но прогнозировать, как будет выглядеть немецкий футбол после возобновления Бундеслиги, сложно. Обычно после летнего отдыха и сборов команды играют контрольные матчи. В предсезонных турнирах ведущие клубы Бундеслиги встречаются с соперниками уровня «Барселоны», «Реала» или «Манчестер Сити». Но сейчас такие встречи не проводили.

«Никто не может представить, как это будет. Тем более в условиях определенных ограничений на контактность игры. Первый тур начнется сразу рурским дерби (матч дортмундской «Боруссии» и «Шальке 04» — прим. ред.) — одним из главных дерби в Европе. Оно всегда с искрящей атмосферой. А вот каким оно будет при пустых трибунах, я пока даже боюсь себе представить», — добавил журналист.

Пустые трибуны

В Германии огромные стадионы, и футболисты соскучились не только по «работе», но и по десяткам тысяч зрителей, поддерживающих их с трибун.

«Мы не хотим привыкать играть за закрытыми дверями, но мы должны принять это. Мы не будем сильно менять нашу подготовку. Кроме того, что мы находимся на карантине, наш распорядок дня такой же», — сообщил главный тренер «Боруссии М» Марко Розе.

Впрочем, команде из Гладбаха еще повезло. Владельцы абонементов установили на стадионе тысячи своих пластиковых двойников. Стоит такое удовольствие всего 19 евро. Причем два евро от этой суммы перечислят для помощи местным пенсионерам, а еще два — в фонд клуба.

Играть без болельщиков не хочет никто, но невозможно просто завершить чемпионат, не доигрывая. Футбол чрезвычайно важен для Германии, и не только как любимое почти всеми развлечение. Немецкие клубы зарабатывают деньги и честно платят огромные налоги. И концовка розыгрыша, уверен Андронов, будет какой угодно, но точно не формальной.

«Там будет борьба за места в Лиге чемпионов, борьба за вылет будет, конечно. Вторая Бундеслига от первой сильно отличается, и во вторую никто не хочет обвалиться. У дортмундской „Боруссии“, скорее всего, на этом отрезке будет решаться судьба главного тренера», — заключил Андронов.