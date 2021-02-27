В прошлом году Россия начала переходить на электронные трудовые книжки. Но и бумажные пока не потеряли свою актуальность. Большинство россиян негативно оценивают переход на современную версию и считают бумагу надежнее. Как смириться с прогрессом и перестать переживать? Объяснила директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательств Валентина Митрофанова.

Трудовая книжка — важный документ. В России ею начали пользоваться в 1919 году, до этого функцию выполняли трудовые списки. Трудовая книжка нового образца была введена в стране в 2004 году. Она была уже поменьше — размером с паспорт, а на обложке появился герб Российской Федерации. Также количество страниц увеличилось до 44.

Но в прошлом году было решено перевести работников на электронную трудовую книжку. С 1 января 2020 года россияне могут добровольно перейти на электронный формат трудовой. Автоматом электронные трудовые будут выдавать с 2021 года тем, кто впервые устроится на работу.

Зачем нужна бумажная трудовая

Сейчас бумажные трудовые книжки нужны, по сути, для подстраховки. Сотрудники Пенсионного фонда активно вносят в базу стаж всех работников. Но это не такой быстрый процесс. Поэтому для людей с большим стажем имеет смысл держать бумажную книжку.

«Важно понимать, что электронная трудовая книжка у нас ведется теперь на всех с прошлого года. Поэтому у нас нет выбора или бумажная, или электронная. На самом деле электронные книжки есть на каждого человека, но те, кто давал работодателю заявление, чтобы оставить бумажную трудовую, у них есть вторая трудовая книжка — бумажная», — объяснила эксперт.

Бумажная трудовая ведется только у тех, кто подал письменное заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. Но ни особых преимуществ, ни каких-либо недостатков в этом нет, отмечает Митрофанова. Однако людям с внушительным стажем работы все-таки выгоднее сейчас не отказываться от бумажной трудовой.

«Если человек все время работал официально, легально, то все периоды в бумажной трудовой есть. Поэтому, наверное, в этой части единственная разница. Людям в возрасте, у которых близко, например, назначение пенсии или досрочная пенсия, у которых стаж начался до 2000 года, конечно, им рекомендовали оставить бумажную книжку, пока электронные будут заполняться», — рассказала собеседница «360».

Минусы электронной книжки

Задача электронной книжки в том, чтобы все периоды трудовой деятельности вносились в единую базу Пенсионного фонда.

«Электронная трудовая книжка — это не карточка и не личный кабинет какой-то, нет. Это база Пенсионного фонда, в которую работодатели подают сведения при приеме человека на работу, при увольнении и при переводе», — объяснила эксперт.

Чтобы предъявить такую книжку работодателю, для начала надо будет запросить на сайте госуслуг выписку или заказать ее в ПФР и МФЦ. Пока электронная версия только начинает нормально работать. Ведь в нее нужно внести огромное количество данных.

«Просто электронная трудовая книжка сейчас только заполняется сведениями по предыдущей деятельности, и важно понимать, что у человека, который отказался от бумажной книжки, у него в электронной идут последние периоды, потому что ПФР только заполняет сведения по предыдущему стажу», — рассказала Митрофанова.

Получается, в электронной трудовой периодов может быть меньше. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года работники смогут включить в «цифру» записи о своем стаже за все предыдущие периоды.

Однако молодым людям с небольшим стажем можно не переживать по поводу выбора и смело переходить на электронный вариант.

«Если юноша или девушка только начали свою трудовую деятельность, у них смысла в бумажной книжке нет. Им достаточно будет электронной книжки, в которую последние записи вносятся о периодах работы», — объяснила эксперт.

Смогут ли хакеры добраться до «цифры»

Все, что связано с цифровыми технологиями, можно взломать. Так думают большинство россиян. И не без причин. Десятки случаев утечки баз данных или их взлома происходят ежегодно. Но в Пенсионном фонде заверяют, что их система очень надежная.

«Этот основной страх, который у всех у нас существует, но ПФР на своем сайте разместил информацию о том, какими информационными средствами защищена база. Важно, что она не пропадет, что происходит дубляж этой базы», — отметила Митрофанова.

Она добавила, что в прошлом году Минтруд планировал, что большинство откажутся от бумажных книжек, но этого не произошло.

«Подавляющее большинство людей оставили себе бумажную трудовую книжку именно исходя из этого страха, что может пропасть база и что там сведения могут попасть к мошенникам», — пояснила собеседница «360».

Тем не менее как бы страшен ни был переход на электронную трудовую, от этого все равно никуда не деться. В будущем новая версия будет у всех.