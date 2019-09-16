«Бумажная нефть». Россия заработала на последствиях атаки дронов в Саудовской Аравии

Из-за атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти. Рынок отреагировал моментально. Мировые цены на черное золото выросли на 12%, акции российских нефтегазовых компаний подорожали, рубль укрепился. «360» разбирался, может ли Россия извлечь из этого пользу.

Десять беспилотников 14 сентября атаковали нефтяные объекты саудовской госкомпании Saudi Aramco, месторождение Хурайс и гигантский подготовительный комплекс в Абкайке мощностью в семь миллионов баррелей в сутки. По мнению Bloomberg, это стало крупнейшей атакой на топливную инфраструктуру королевства за последнее десятилетие.

Ответственность взяла йеменская группировка хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Госсекретарь США Майк Помпео, передает Rеutеrs, заявил: нет доказательств, что атаку совершили повстанцы-хуситы. Он обвинил в нападении Иран.

После удара и вспыхнувших пожаров добыча нефти в королевстве упала вдвое. Но гендиректор Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер рассказал Saudi Press Agency, что пожары потушили и начали восстанавливать объекты. Мировой рынок потерял порядка 5% объема нефти, и цены предсказуемо поползли вверх. Так, через несколько секунд после открытия торгов на Лондонской бирже ноябрьские фьючерсы Brent подскочили почти почти на 20% — до 71,62 доллара. Нефть WTI дорожала на 15,8% — до 63,47 доллара.

Внутридневной скачок стал самым большим с момента вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году и последовавшей за ним войной в Персидском заливе. И хотя в процессе торгов стоимость опустилась, средний ее прирост составил 12-13%. Это спровоцировало рост фьючерсов на бензин — в США он составил 8-13% — и укрепление валют сырьевых стран. На Московской бирже рубль уверенно вырос к доллару и евро.

Заработать на «бумажной» нефти

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Саудовской Аравии потребуется несколько недель, чтобы полностью восстановить свою нефтяную инфраструктуру, сообщила «360» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Точнее станет известно через несколько дней. Скачок цен на рынке, по ее мнению, отчасти спровоцирован эмоциями.

«90% торгов на рынке — нефть беспоставочная, бумажная — идеальный инструмент для биржевых спекулянтов, на котором они сейчас катаются. Взлет котировок Brent на 10%, который мы видели сегодня утром, чистой воды биржевые эмоции. Они, как правило, долго не держатся. Думаю, вопрос двух-четырех дней», — сказала Бодрова.

В данной ситуации, считает аналитик, необходимо следить за поведением США. Дональд Трамп уже разрешил использовать нефтяные резервы страны. Его предложение, по мнению Бодровой, поможет стабилизировать как межгосударственные отношения, так и сырьевой рынок. Если инициативу примут, то котировки Brent, считает эксперт, вернутся в пределы 60 долларов за баррель, «где им и место».

Советник по макроэкономике гендиректора БД «Открытие» Сергей Хестанов пояснил «360», что предложений по нефти на рынке достаточно. Плюс стабильность подкрепляют обещания Трампа поделиться огромными нефтяными запасами США. Поэтому его прогноз таков: цены опустятся к прежним уровням в течение нескольких дней, максимум недели. В целом реакцию рынка Хестанов назвал сдержанной для ситуации, когда мировая держава впервые в истории единомоментно вдвое сократила объем поставок нефти.

Заработать на панике

Цена бензина если и вырастет, то локально - из-за эмоциональной реакции производителей и покупателей, уверена Бодрова. Но рынок успокоится после отчета о том, насколько серьезны повреждения в Саудовской Аравии, и новостей, что «весь мир вступился за саудитов и готов помочь». Россию подорожание розничных цен на бензин вряд ли затронет — защитит соглашение между нефтяниками и государством.

Атака дронов, заявила эксперт, выгодна странам-участницам ОПЕК, США, Казахстану и России, уже заработавшим на нефтяных торгах. Кроме того, 16 сентября уже выросла цена акций отечественных нефтегазовых компаний, которые вышли в лидеры по спросу.

«„Роснефть“ растет на 3,5% и идет к пикам июля. Бумаги „Сургутнефтегаза“ растут, готовы обновить максимум. Российская экономика — сырьевого типа, любое повышение цен на сырье нам выгодно, экспортеры зарабатывают на ценовой разнице. Чем дороже баррель, тем выгоднее бюджету», — добавила Бодрова.

Теоретически Россия и другие страны, сообщил Хлестанов, могут заработать на «нефтяной панике». Но большинство топливных контрактов — долгосрочные и заключаются на 10 лет. Доля краткосрочных соглашений, привязанных к ценам, невелика. Небольшую дополнительную прибыль страна может получить, но серьезно на экономики государств она не влияет.