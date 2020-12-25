Бум ковидных бизнесменов. Кто заработал миллиарды долларов на пандемии

В список миллиардеров из сферы здравоохранения в этом году попали лица, о которых ранее никто особо и не слышал. Наиболее заметными стали ученые Угур Шахин и Стефан Бансель. Они стоят за созданием вакцин от коронавируса.

Помимо них, успех ждал компании, разрабатывающие лекарства для борьбы с ковидом и фирмы, которые помогали крупными компаниям тестировать новые лекарства. Успех ждал и тех, кто занимался поставками устройств для проверки пульса и состояния легких пациентов.

Миллиардеры были родом из США, Канады, Франции, Индии и других стран. Однако главный приток магнатов пришел из Китая, который некогда был эпицентром коронавируса. Среди 50 новых лиц 31 человек оказался гражданином КНР.

Разработчики вакцины

Первое место в списке Forbes занял Угур Шахин. В 2008 году вместе со своей женой Озлем Тюречи он стал соучредителем BioNTech. Сейчас ему принадлежит около 17% акций компании. После того как BioNTech и Pfizer разработали эффективную вакцину против COVID-19, акции подскочили на 160%. Это и позволило Шахину стать миллиардером. Его состояние оценивают в 4,2 миллиарда долларов.

На втором месте расположился глава американской компании Moderna Стефан Бансел. С ним произошла аналогичная ситуация. Компания создала вакцину против коронавируса, а следом подскочили ее акции. Они выросли более чем на 550%. Изначально Бансел владел 9% акций, но позже снизил до 6%. Его состояние оценивают в 4,1 миллиарда долларов.

Иммунолог и профессор биологической химии и молекулярной фармакологии Гарвардского университета Тимоти Спрингер был одним из основателей компании Moderna в 2010 году. Он вложил в нее пять миллионов долларов. Теперь, десять лет спустя, его 3,5% акций стоят примерно 1,6 миллиарда долларов.

Роберт Лангер тоже был одним из основателей компании Moderna. Он владел всего тремя процентами акций и никогда никому их не продавал. Сейчас их цена около 1,5 миллиарда долларов. Помимо этого, он имеет более 1400 патентов, на которые более 400 раз выдавались лицензии фармацевтическим и медицинским компаниям.

Удачный развод

Состояние Юань Линь в Forbes оценили в 4,1 миллиарда долларов. Такие деньги у бывшей жены председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products появились благодаря разводу. Ей досталось 24% акций одного из ведущих производителей вакцин в Китае. Акции выросли в цене на 90% с начала 2020 года. Развод мгновенно сделал Линь самой богатой женщиной Канады.

Индийскому предпринимателю Премчанду Годхе тоже удалось заработать денег во время пандемии, но уже на разводе людей. Его компания Ipca Labs в Мумбаи производила и продавала противомалярийное средство гидроксихлорохин. На начальных стадиях пандемии его позиционировали как потенциальное средство против коронавируса. В тот период компании акции взлетели в два раза, а состояние Годхи сейчас оценивают в 1,4 миллиарда долларов. Оно бы выросло и больше, если бы ВОЗ не оспорила эффективность препарата.

Технологии и стекло

Главе китайской компании Contec Medical Systems Ху Ку не пришлось изобретать ничего нового. Его компания занимается производством широкого спектра медоборудования, включая небулайзеры, стетоскопы, тонометры и многое другое. В разгар пандемии спрос на такие изделия сильно вырос. Более 70% доходов компания получила из-за рубежа. Ху Ку, владеющий почти половиной акций, сколотил состояние в 3,9 миллиарда долларов.

А компания Stevanato Group сделала деньги на стекле. Это второй в мире производитель стеклянных флаконов. Сейчас она поставляет флаконы для более чем сорока вакцин против COVID-19.

У компании, созданной аж в 1949 году, оборот 700 миллионов долларов в год. Она также является крупнейшим в мире производителем инсулиновых ручек и производит машины для изготовления, стерилизации и упаковки миллиардов флаконов, шприцев и других медицинских изделий. За время пандемии глава компании Серджио Стеванато увеличил свой капитал до 1,8 миллиарда долларов.

Искусственный интеллект и тесты

Еще одним миллиардером стал Карл Хансен — гендиректор и соучредитель AbCellera. Это биотехнологическая фирма, основанная в 2012 году, использует искусственный интеллект и машинное обучение для определения наиболее перспективных методов лечения заболеваний антителами. После того как правительство США заказало у компании 300 000 доз бамланивимаба — экспериментального препарата от COVID-19, — Хансен попал в клуб миллиардеров.

Разумеется, в эпоху пандемии выстрелили и компании, занимающиеся клиническими испытаниями для фармацевтических фирм, разрабатывающих лекарства и медицинские устройства. Одной из таких компаний стала Medpace. Она проводила как тесты на антитела на COVID-19, так и сложные клинические испытания для производителей лекарств, работающих над новыми вакцинами. Благодаря этому Август Трэндл, генеральный директор и основатель компании, смог заработать около 1,3 миллиарда долларов.