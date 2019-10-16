Сейчас органы для пересадки ищут по всему миру. Ситуацию изменят ГМО-свиньи

В России могут появиться генно модифицированные животные, которых будут использовать для трансплантации органов людям. Российские и китайские ученые уже подписали соглашение о совместном проекте в этой сфере. Если эксперименты окажутся удачными, проблема нехватки донорских органов в мире может исчезнуть.

Исследователи из Московского физико-технического института готовят проект, который может стать спасением для сотен тысяч людей. Объединившись с китайскими коллегами они планируют создать генетически модифицированных животных, которые смогут «вынашивать» органы для последующей пересадки человеку. Сейчас у ученых появился шанс вывести современную трансплантологию на новый уровень, где человеческое донорство отойдет на второй план.

Генные инженеры рассматривали свиней как возможный источник для пересадки органов человеку достаточно давно. Дело в том, что свиньи по своей биохимии, да и просто по размеру органов больше остальных животных похожи на человека. Тем не менее, задача создания таких свиней, органы которых подошли бы людям, очень сложна, ученые бьются над ней не одно десятилетие.

Главная задача сегодняшних генных инженеров и исследователей — сделать так, чтобы организм человека не распознавал орган свиньи, как чужеродный, тогда иммунная система не будет его отвергать. И идея по тому, как заставить организм свиньи создавать максимально похожие на человеческие органы уже есть. Об этом рассказал «360» руководитель Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН, кандидат биологических наук Алексей Дейкин.

Это такая «настройка» свиньи, чтобы ее клетки, и, соответственно, ее органы, мимикрировали под органы человека в целом или конкретного человека в частности. Алексей Дейкин

Однако о таких экспериментах, по словам биолога, говорят еще с 90-х годов. С тех пор ученые проводили разные испытания — по пересадке человеку органов животных в том числе. Пытались вырастить химер — организмы из клеток разных биологических видов, животного и человека. При таких экспериментах эмбрион свиньи заселяется клетками, характерными для человека — тогда иммунная система должна распознавать этот орган как свой. Но достаточно хорошего результата, чтобы практику можно было сделать общей, еще не было. «И сейчас, к сожалению, в случаях необходимости трансплантации. Все-таки идут не на свиноферму, а ищут по всему миру человека, который готов будет пожертвовать свой орган», — добавил Алексей Дейкин.

Кроме того, как отметил Алексей Дейкин, сейчас по всему миру ученые практикуются выращивать органы «в пробирке», но этот процесс крайне дорогой, трудоемкий и, что самое главное, долгий. А вырастить орган внутри живого организма должно быть значительно проще, именно поэтому совместная работа МФТИ с китайскими учеными может оказаться прорывной и помочь врачам и пациентам по всему миру.

Проблема донорства заключается еще и в том, что подобрать подходящую пару очень сложно — с большой вероятностью организм человека может отвергнуть чужой орган, даже если по показателям он хорошо подходил. В случае с органами «из свиньи» таких проблем быть не должно, ведь в перспективе есть выращивать орган под конкретного человека.

Несмотря на межвидовой барьер между человеком и животным, преимущества таких экспериментов для ученых очевидны — в случае со свиньями у них есть возможность «покопаться» в геноме, изменить гены, которые отвечают за узнавание клеток в иммунной системе, так, чтобы обмануть организм человека. И в этом случае не возникает большого количества этических вопросов — как в антиутопических фильмах, где для пересадки органов выращивают специальных людей.

«В этом случае значительно больше инструментов, больше возможностей пофантазировать, если мы говорим про свиней, которых мы можем модифицировать, чем когда мы говорим про трансплантологию человеческих органов, потому что тут что есть — то и пересаживают», — заключил Дейкин.