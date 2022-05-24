«Будут держать как заложника». Экс-президент Молдавии расплачивается за поддержку России

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа. Официальная причина — возбужденное по нескольким статьям дело, в том числе по статье об измене родине. Правда, специалисты уверены, что так политик расплачивается за различия во взглядах с Западом, попытки выстраивать отношения с Россией и собственную беспринципность. Ведь Додон не раз критиковал нынешнюю власть. Это касалось и Приднестровья, и Украины, и запрета на георгиевские ленточки.

Уголовное дело против Додона

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела. Его возбудили по нескольким статьям. Речь идет о статье об измене родине, пассивном коррумпировании и незаконном обогащении, сообщила журналистам во вторник утром пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Керпек. Правда, в прокуратуре Молдавии агентству РИА «Новости» сообщения именно о задержании экс-президента не подтвердили. Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдавии уже нагрянули с обысками домой к Додону.

«Сейчас в доме Додона проходят обыски. Все подробности будут объявлены позже», — отметила представитель Генпрокуратуры Марианна Керпек.

Источник фото: РИА «Новости»

Уголовное дело против Додона завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах 2019 года на тот момент еще президент страны Додон встречается с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. При этом экс-президент получает от него пакет. По словам Реницэ, в нем находилась крупная денежная сумма.

Сразу после публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах элементов преступления, но в мае 2022-го Апелляционная палата отменила это решение суда.

Наказание за отношения с Россией

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча назвал произошедшее дешевым шоу. По его словам, нынешние власти Молдавии пытаются отвлечь население от провалов в управлении страной за счет борьбы с оппозицией.

«То, что случилось сегодня с нашим коллегой Додоном, — двухкопеечное шоу», — считает он.

Экс-президент страны — относительно пророссийский политик. Произошедшее доказывает, что в стране происходит смена приоритетов. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Додон был более реально мыслящим политиком в сравнении, допустим, с Санду. <…> Ситуация, которая сложилась в Молдавии, говорит, что идут внутренние перестановки приоритетов и сейчас они приближаются к румынскому варианту. То есть все, что мешает объединению Молдавии с Румынией, подвергается обструкции. И дело Додона — один из таких подтверждающих фактов, поскольку он стремился к независимости Молдавии», — пояснил Подлесный.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, экс-президент Молдавии именно поэтому пытался выстраивать дружеские отношения с соседями, в том числе и с Россией. Однако его политика претерпела крах, потому что в современных условиях небольшая по численности страна не может принимать самостоятельное решение и не может не присоединяться к тому или иному суверену, уверен Подлесный.

Политолог Владимир Брутер уверен, что Додон также пытался наладить диалог с Западом и объяснить, что не имеет ничего против него. Однако ему не поверили.

«Он расплачивается за оппортунизм, беспринципность. <…> Его будут держать в качестве заложника. Спокойствие Молдавии достигается таким способом. Все лидеры оппозиции должны быть либо за границей, либо в тюрьме. Это характерный для коллективного Вашингтона метод. Они только рассказывают, что за демократию. Если вспомнить, сколько людей преследовали по закону из тех, кто не разделял провашингтонскую позицию, можно целый батальон сделать», — подчеркнул Брутер.

Додон против Санду и за георгиевские ленточки

Додон не раз критиковал действующего президента Молдавии Майю Санду и рекомендовал ей быть осторожнее, не портить отношения с Россией. Это касалось и Приднестровья, и Украины, и запрета георгиевской ленточки.

«Принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов, <…> выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра. Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», — написал Додон в социальных сетях еще в 2020 году.

Более того, экс-президент страны назвал серьезной ошибкой заявления Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также ее призыв к Украине ужесточить политику в адрес этого региона.

«Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента? В стране, где у нас есть еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35—40% русскоязычного населения. Я считаю, это серьезная ошибка», — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Более того, Додон и участники Блока коммунистов и социалистов (БКС) раскритиковали запрет на ношение георгиевских лент и празднование 9 Мая в стране. Они заявили, что все равно будут отмечать этот праздник.

«9 Мая я надену на грудь георгиевскую ленту, как и в предыдущие годы, и буду участвовать в традиционном марше к мемориалу вместе с десятками тысяч людей, которые будут отмечать День Победы над нацизмом», — заявил Додон.

Политика оштрафовали за надетую ленточку. А на днях он заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет страну.