Будущие осложнения. Как организм бессимптомных носителей справится с последствиями коронавируса

Коронавирусная инфекция может протекать у человека без симптомов. Но для органов это бесследно не пройдет. Первыми страдают легкие. Вирус атакует клетки. Поступление кислорода в кровь сокращается, удар принимают печень, почки, сердце и головной мозг. Какими будут осложнения зависит от количества вируса и мощности ответа организма.

Тихая атака

Основная задача вируса, как и любого биологического агента, максимально распространиться и размножить свое потомство. Поэтому ему удобнее действовать тихо и медленно, чтобы не проявлять себя и не создавать сразу тяжелых поражений у своего носителя. Об этом «360» рассказал главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов.

«Ему выгодно сидеть, чтобы его проявления были минимальны. Чем дольше это будет происходить, тем больше человек сможет заразить других людей. При бессимптомном поражении человек не чувствует ни кашля, ни недомогания, ни температуры. Это просто находка», — отметил эксперт.

Поиски возбудителя

Для того, чтобы понять есть в организме пациента коронавирус или нет используют тесты: полимеразная цепная реакция (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА).

Для проведения ПЦР у пациента берут два мазка: из задней стенки глотки и носоглотки. Пробирки с биоматериалом кладут в специальный прибор — амплификатор.

Там сосуды начнут нагревать и охлаждать. Если у человека в организме был или есть патоген, то он оставил там свою ДНК. Но чтобы обнаружить, ее надо увеличить. Это делается при помощи фермента-полимеразы. Он может синтезировать ДНК молекулы и встраивать их в нужный участок. То есть можно смотреть, как размножается вирус и как он воспроизводится.

ИФА — это анализ крови. Он показывает какие там есть антитела. Их вырабатывает наша иммунная система, реагируя на появление вируса. Первыми белки-антигены, которые вырабатывает вирус атакуют иммуноглобулины M. Если их находят в анализе у бессимптомного больного, значит коронавирус еще остается в организме, который с ним борется.

Если же в крови находят иммуноглобулины G, значит возбудителя в организме уже нет. Эти антитела остаются в крови и защищают человека от нового проникновения вируса. Это выработанный иммунитет.

Бессимптомные осложнения

По словам Олега Виноградова, в случае выявления коронавируса в организме человеку лучше всего уйти на самоизоляцию. Даже если он себя хорошо чувствует, надо вызвать врача, но перед этим предупредить его о возбудителе. Только специалист может определить готовиться к осложнениям пациенту или нет.

«Существуют специальные шкалы. Они позволяют рассчитать риски на течение болезни по „злому“ варианту», — пояснил эксперт.

Он отметил, что речь в данном случае идет об осложнениях на время болезни: тяжелое поражение легких и респираторный дистресс-синдром. Последний случай — это когда легкие не могут доставить в кровь нужное организму количества кислорода. От его недостатка пострадают и остальные органы.

«Такого пациента, у которого заболевание будет протекать в тяжелой форме — нужно госпитализировать. Если анализ покажет активный процесс, то врач рассчитает риски и решит госпитализация или домашний карантин», — рассказал Олег Виноградов.

Далекие последствия

На вопрос о том, стоит ли пройти обследование тому, кто переболел коронавирусом бессимптомно Олег Виноградов ответил, что процессы, которые происходили внутри человека во время заболевания сложнее. Поэтому все зависит от объемов поражения и количества вируса.

«Можно сравнить с футболистом, который играет матч. Его бьют по ногам — перелома нет. Он ходит, играет дальше. Но через какое-то время, тут зависит от того, насколько сильными были эти удары, может через пять, 10 лет у него начнутся дикие артрозы», — рассказал он и добавил, что в другом случае, где по ногам ударили не так сильно, футболист продолжал легко передвигаться.

Все зависит от того, насколько сильным было кислородное голодание тканей, насколько сильно работала иммунная система, не щадя организм, чтобы изгнать возбудителя.

«Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, 10 лет. Насколько это повлияет сейчас сказать невозможно, потому что человечество впервые столкнулось с таким заболеванием», — рассказал эксперт.

По словам Олега Виноградова, пока слишком мало данных, чтобы предсказать развитие отложенных осложнений. Требуется долгое наблюдение за пациентами и исследования, которые обязательно будут проводиться.