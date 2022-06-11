Будущее Украины — за интеграцией с Россией. После специальной военной операции в стране нужно будет восстанавливать экономику и работать с пророссийским вектором — только так страна сможет нормально развиваться и жить в мире. Почему — специально для «360» объяснил лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков.

Далее — прямая речь.

О потенциале Украины и России

Я поехал воевать за закон, за справедливость, за Украину. Я воевал против нацистского режима и бандеровской нечисти, которая незаконно захватила власть в Киеве. Я воевал за мирных людей, за своих земляков — Запорожье граничит с Донецкой областью.

Я знаком с политикой, я знаю менталитет людей, много общался по всей Украине. Украина — это золотое дно, это курица, несущая золотые яйца. Там палку воткни, она через две недели уже зеленеть начнет. Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области — это рай, там самая плодородная земля, там реки, полезные ископаемые и там все локализовано, хорошо обжито.



Запорожская область, перегон Плавни — Таврическ Источник фото: Wikimedia Commons Запорожская область, перегон Плавни — Таврическ

Нужно будет экономику восстанавливать, правильно выстраивать пророссийские органы власти, правоохранительную систему. Надо выстроить закон и порядок, чтобы люди поверили, что у них есть работающие права. И спецслужбы должны просто не давать воровать, выводить в офшоры. Нужно замкнуть экономику в регионе — и за два года она увеличится вдвое.

Если сделать интеграцию Украины с Россией, реализовать потенциал производств, мы можем сделать огромный экономический рывок, как когда-то Сталин сделал. Потому что на Украине все очень удобно: Европа рядом, полезные ископаемые есть, реки есть, энергетика есть. Только в Запорожской области 180 металлургических комбинатов, крупнейшие мировые заводы, ГЭС, ТЭС — все. Это хозяйство должно попасть в хорошие руки.

О новой Украине

Я больше всего хочу вернуться в Запорожье и возглавить его, создать там социально направленную экономику, чтобы там был закон, порядок и пророссийский вектор.

Я думаю, что нужно создать новую Украину, выстраивать государство с пророссийским вектором. Должно быть что-то такое, как Республика Чечня — она в составе России, но у нее есть свои органы власти, свои полномочия. То есть не делать условный федеральный округ Запорожский край или включать Херсон в Краснодарский край.

Должно быть, как с Республикой Крым — он же не стал Ростовской областью. Он в составе, но как бы отдельно. Так мы сохраним территориальную идентичность людей, сохраним свободу в плане принятия каких-то решений, со своей экономикой, чтобы было больше полномочий. Должно быть что-то республиканского масштаба — условная Республика Украина.

Это должен быть не просто триколор на стенке, а чтобы украинское общество было интегрировано в Российскую Федерацию, сохранив при этом свою идентичность. Мы должны развиваться вместе. То, что нас в 1991 году разогнали по разным сторонам, это пора прекращать

Российская Федерация — это достаточно монолитное образование, которое позволило такие огромные территории и такое разное население объединить в одно государство, которое внутри себя не ссорится. Но которое в случае чего не будет говорить, как Евросоюз: «Мы на войну пойдем, а мы не пойдем».

Сейчас многие кричат про референдумы, что все будет Россией, но я бы пока об этом не говорил. Потому что континентальная Украина была Украинской Советской Социалистической Республикой, она никогда не была Российской Федерацией, и там менталитет у людей еще такой — УССР. Нельзя ломать людей. Иначе будет внутренний протест, непонимание.