Бартер вместо денег. Будущее российской космонавтики после запуска Crew Dragon

Российские космонавты смогут бесплатно летать на американских Crew Dragon, если страны договорятся о бартерном взаимодействии. С одной стороны, соглашение будет выгодным — число полетов увеличится. С другой — Роскосмос потеряет сотни миллионов долларов, которые ведомство получало за отправку астронавтов, спутников и грузов на станцию.

Летом 2021 года российский космонавт сможет впервые отправиться к МКС на Crew Dragon по бартеру. Это произойдет, если Роскосмос разрешит NASA бесплатно пользоваться «Союзами» в обмен на полеты на американских кораблях SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner. Сейчас ведомства двух стран обсуждают такую возможность. NASA даже направило рабочий вариант соглашения на утверждение в Госдеп.

«Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне [2021 года], но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon — прим. ред.). Это то, к чему мы сейчас стремимся», — пояснила изданию Spaceflight Now глава управления пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс.

В ночь на 16 ноября (по московскому времени) Crew Dragon начал свой первый регулярный полет к МКС с космодрома во Флориде. Пилотируемый корабль доставит на станцию четверых астронавтов: американцев Шэннона Уокера, Виктора Гловера, Майкла Хопкинса и японца Соити Ногути. Прибытие корабля ожидается утром 17 ноября по московскому времени.

Бартерные переговоры

Полеты по бартеру планируются и обсуждаются, но какой-то конкретики в переговорах пока нет. «Переговоры идут, финальных договоренностей нет», — заявили «360» в пресс-службе Роскосмоса.

Как рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, в целом обмен необходим для увеличения безопасности. Чтобы в случае экстренной эвакуации со станции или возникновения других проблем астронавты и космонавты ориентировались на корабли партнеров.

Вероятнее всего, ведомства все же договорятся о бартерном взаимодействии, сообщил «360» гендиректор Национальной космической компании Максим Куликов. Россия регулярно отправляет корабли на МКС, и запусков пока больше. Поэтому американцам выгодно, чтобы «Союзы» возили астронавтов и грузы на станцию.

«Переговоры они ведут. Думаю, договорятся, и летом следующего года нашего космонавта отправят на Землю с помощью этого аппарата (Crew Dragon — прим. ред.). Роскосмос будет пользоваться ими, если по графику будет удобно. Почему нет? У нас миссии все совместные, договорятся о взаимодействии, о графиках полетов, отправке космонавтов», — добавил Куликов.

Импульс к развитию

До 2020 года полеты «Союзов» и «Прогрессов» полностью окупались за счет продажи кресел американцам. Отправка одного человека на орбиту обходится примерно в 90 миллионов долларов. В октябре Роскосмос продал американцам последнее кресло на «Союзе» — корабль доставил на МКС астронавта Кэтлин Рубинс. Больше разговоров об этом NASA не заводило.

Продажа кресел NASA приносила Роскосмосу порядка 400–500 миллионов долларов в год, пояснил Моисеев. Вторая сопоставимая по размеру статья доходов — запуск на орбиту иностранных спутников. Третья, приносившая около 100 миллионов долларов, — продажа двигателей. Средства обеспечивали примерно половину российской космической активности. В этом году контракты заканчиваются, а соглашений о намерениях или хотя бы предложений по их продлению нет. Это значит, что будущие расходы лягут на российский бюджет.

Однако Куликов уверен: несмотря на падение спроса, желающие воспользоваться «Союзами» все равно найдутся. Те же китайцы планируют строить свою станцию на орбите. Монополия была выгодна Роскосмосу, но при современном развитии технологий рано или поздно она должна была закончиться. Поэтому нужно развиваться дальше и поддерживать конкурентоспособность.

«Ничего страшного не произойдет. Объем полетов, конечно, уменьшится, но в целом договорятся и будут как-то отправлять, чередуя астронавтов. Будут пользоваться, там (у NASA — прим. ред.) не такие полеты будут частые, как у тех же „Союзов“. Ничего критичного не вижу, вижу импульс к развитию», — сказал он.

Цена вопроса

Расходы на космическую отрасль прописаны в бюджете до 2025 года. То есть на текущих запусках и программах прекращение полетов американцами пока не отразится. Но в таких условиях, считает Моисеев, Роскосмосу предстоит перестроить отрасль так, чтобы она безубыточно работала на нужды страны.

«Единственная возможность заработать в будущем — это туристы. Но с туристами очень сложно, потому что цены очень высокие, а проблемы очень большие с таким полетом. И, в общем-то, с 2007 года, то есть 13 лет, туристов не запускают не потому, что не хотят, а потому, что желающих нет», — отметил он.

Со временем полеты на Crew Dragon, уверен эксперт, будут финансово выгоднее полетов на «Союзах» из-за дешевизны носителя Falcon 9 в сравнении с российскими. Маск продает коммерческие запуски ракет за 65 миллионов при вероятной себестоимости примерно 20 миллионов долларов. К тому же ступени Falcon 9 — многоразовые, их можно использовать повторно. А Сrew Dragon — семиместный, хотя по требованию NASA, пока будет возить четырех астронавтов.

«Маск может очень сильно снизить цены для полетов туристов — так, что они станут приемлемыми, появятся клиенты. И основать новое направление. У нас с 1997 года было семь эпизодических полетов, ввести в систему это не удалось именно из-за большой стоимости „билетов“ и того, что нужно было год примерно терять на тренировки», — заключил Моисеев.

Нельзя забывать, подчеркнул Куликов, что Falcon 9 — сверхтяжелая ракета, которая тратит много дорогостоящего топлива. То есть, несмотря на возвращаемые ступени, ее полет влетит в копеечку. В то время как запуски «Союзов» оттачивались десятилетиями, все процессы давно оптимизированы и себестоимость полета максимально низкая. То есть пока летать на российских кораблях все же дешевле, чем на американских.