Глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить экзамены в школах. Он заявил, что такая система отбивает у школьников желание учиться, а из-за постоянного надзора выпускники становятся «инвалидами», неспособными на самостоятельные действия. Но для некоторых успешных бизнесменов оценки были отличной мотиваций. Что действительно калечит детей в школах и нужно ли отказываться от экзаменов, разбирался «360».

Герман Греф заявил, что хотел бы «убить» школьные экзамены, поскольку ненавидит их и «процесс оценивания». Такое признание он сделал в ходе Восточного экономического форума на посвященной образованию пленарной сессии Сбербанка.

«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы: я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. <…> Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует Грефа ТАСС.

По его мнению, образовательный процесс в России построен так, что отбивает все желание учиться. Поэтому школы выпускают «людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать». Хотя глава банка уверен, что профессия учителя — одна из главных и останется такой и в будущем.

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Константинович Комков с мнением Грефа согласен. По его мнению, ЕГЭ — «болячка» и более чем 20-летняя «вселенская трагедия» для России. Систему тестирования не используют в Европе и Азии. От нее отказались даже на ее родине, в США.

«Считаю, пора закончить глупости с единым государственным экзаменом. Ввести нормальные творческие экзамены по итогам средней школы, систему портфолио — учитывать все достижения ребенка за курс средней школы. При приеме в университеты учитывать экзамены вузовские, как в ведущих высших учебных заведениях Европы», — добавил Комков.

Вся жизнь — экзамен

Директор тамбовского лицея № 14 имени заслуженного учителя РФ Кузьмина Геннадий Любич с высказыванием Грефа не согласен. У главы Сбербанка, считает он, нет необходимой компетенции в вопросе образования. В обществе, напомнил собеседник, невозможно обойтись без системы оценивания. Сбербанк в этом смысле не исключение. Например, после посещения или звонка в кол-центр клиентов просят оценить работу сотрудников.

«Зачем Герману Грефу оценка сотрудников и их действий, если он против оценок как таковых? И у него же есть какие-то оценочные действия при приеме людей на работу: собеседование, тестирование. Людям дают разные зарплаты, разные уровни ответственности», — сказал Любич.

Современный ЕГЭ, уверен директор, прекрасный инструмент, помогающий школьникам поступать в разные вузы страны. Каждый год его меняют, усложняют, дети готовятся и впитывают знания. Исключения, когда ребенок сдал предмет хуже, чем на самом деле его знает, бывают. Но то же может произойти и при поступлении в вуз.

«Как собирается Герман Греф отбирать детей в вузы? Если он хочет „убить экзамены“, вузовские тоже нужно исключить? Любой человек будет приходить, и его должны будут взять?» — удивляется Любич.

Не насилие, а соревнование

Но действительно ли успех в школе связан с успехом во взрослой жизни? Например, бизнесмен и бывший гендиректор «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал «360», что идеально учился до четвертого класса. Затем успеваемость пошла на спад: в восьмом классе он «пробил дно», но в десятом — снова хорошо учился, а выпускные экзамены сдал на пятерки, хотя и нервничал. Бизнесмен уверен, что проверку знаний и школьное образование можно превратить в веселый соревновательный процесс. Но на всем постсоветском пространстве учеба и экзамены — «насилие и ломка психики».

«„Инвалидами“ становятся, потому что учителя не могут давать знания, иначе как насилием, криком и ломанием через колено. А на самом деле экзамен — прекрасный соревновательный момент», — добавил он.

Основатель цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» Гавриил Леви считает, что желание учиться зависит не столько от оценок или экзаменов, сколько от учителя. Педагог либо полностью убивает мотивацию школьника к учебе, либо, наоборот, способствует его развитию и достижению результатов, вне зависимости от системы оценивания.

«По натуре я человек соревновательный. Любая возможность проявить себя по сравнению с другими детьми меня мотивировала. Участвовал не только в обязательной школьной экзаменационной программе, но и в различных олимпиадах и конкурсах», — сообщил предприниматель.

«Добрый контроль»

«Инвалидами», заявила «360» психолог Ольга Латынцева, школьников делают не экзамены и оценки, а педагоги, которые гонятся за важными показателями и оттого уделяют внимание отличникам, а не всем ученикам. Став «неугодными», дети травмируются. Но «миром правят троечники», а отличники редко становятся лидерами именно из-за того, что им потакают.

Что касается экзаменов — это всегда стресс. В течение года, как правило, ученики не готовятся, поэтому огромный объем знаний по нескольким предметам приходится учить за месяц. Однако если не будет какого-то контроля, если ученик будет знать, что не будет итоговой проверки знаний, это его расслабит. Нужно «добрым способом» воспитывать волю к победе и понимание цели.

А чтобы не травмировать детей, отметила Латынцева, было бы разумнее проводить срезы знаний не раз в год, а чаще, зато в меньшем объеме. И обязательно учитывать успехи в олимпиадах или соревнованиях. Это мотивирует школьников учить не только обязательный, но и дополнительный материал по предметам.