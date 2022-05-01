Будет большая битва на Донецкой дуге

Сейчас на карте Украины можно обозначить две самые горячие точки. Во-первых, речь идет о направлении Изюма и Славянска, где ВС РФ должны замкнуть большой котел. И отдельный момент — провокационная активность в Приднестровье, которую ведут украинские диверсанты, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Далее — прямая речь собеседника «360».

Изюм, Славянск и нерешенная проблема «Азовстали»

Представим себе карту Украины и определим ее самую горячую точку. Это, конечно, направление Изюма, Славянска. Там идут самые ожесточенные бои. Почему они там идут? Потому что наша группировка сейчас там движется со стороны Изюма и далее пытается замкнуть тот стратегический котел, который образовывается сейчас на так называемой Донецкой дуге, где зарывалась в землю на протяжении восьми лет очень серьезная группировка.

Это почти 90 тысяч человек — это самые матерые, самые отъявленные, я не побоюсь сказать, самые подготовленные украинские вояки со всеми теми причиндалами, которые необходимы для крепкой обороны. Это глубоко спрятанные под землей залитые трех-четырехметровым слоем цемента позиции, гигантское количество подземных ходов и так далее. Здесь нам предстоит еще очень и очень серьезно потрудиться. Это одна точка Виктор Баранец.

Вторая точка, конечно, связана с нерешенностью проблемы «Азовстали». Да, там потихонечку то пять, то десять, то сразу 20 гражданских лиц выходят из подземелий. Их, конечно, фильтруют, проверяют, чтобы не пропустить какого-нибудь нацика, который украл у дедушки треники, а у бабушки — фуфайку и у какой-то тетеньки парик. Все это делается достаточно серьезно. Это второй горячий узел спецоперации.

Зачем Украина полезла в Приднестровье

Третий такой узел намечается в направлении Приднестровья. Вы знаете, там есть некое шебуршание на молдавской стороне. Там прибыли из Румынии определенные подразделения, которые, говорят, даже успели переодеться в молдавскую форму. И там же находится гигантский, самый крупный в Европе склад, в населенном пункте Колбасна. Там находится, внимание, такое количество боеприпасов, что для вывоза потребуется 2,5 тысячи вагонов.

Судя по тем диверсиям, которые проводятся сейчас украинской стороной при американских советчиках, очень похоже, что эти украинские диверсанты торопятся разжечь конфликт между Молдавией и Приднестровьем, чтобы под шумиху добраться до этих складов, потому что неизбежно наступает так называемый снарядный голод.

Хотя западные союзники Украины на протяжении длительного времени гнали целые эшелоны, но мы неделю или полторы назад стали бить по железнодорожным колеям, стали бить по автострадам, по которым движется замаскированная под автобусы техника с вооружением и боеприпасами.

Когда мы стали выключать своими калибрами подстанции, которые лишали «Укрзализныцю» (компания «Украинские железные дороги» — прим. ред.) электричества, директор этого предприятия недавно порыдал, что где-то там на 12 перегонах электричества нет, поэтому эшелоны, в том числе с боевой техникой, застряли.

Сейчас российская армия очень крепко взялась за уничтожение прежде всего складов и арсеналов, чтобы вызвать тот самый вот снарядный голод, да и не только снарядный. Здесь же нужно говорить, что бурным потоком до недавнего времени шло через Польшу, Румынию, Словакию американское, немецкое, польское, прибалтийское вооружение, но сейчас мы эту интенсивность значительно уменьшили. Мы ее уменьшили даже сегодня, нанеся под Одессой удар по одному из арсеналов, который под завязку был забит американским же оружием и боеприпасами.

В целом надо готовиться к тому, что будет большая битва на Донецкой дуге. Возможно, от результатов этой битвы будет зависеть и дальнейший ход нашей спецоперации, а может быть, даже и поведение Киева.