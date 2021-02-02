Буддистская община уходит с Уральских гор. Ее вытеснила корпорация по добыче руды

Свердловские буддисты вынуждены уйти с горы Качканар, где они пробыли больше 25 лет. Выселяют их местные горнодобытчики, которым принадлежат земли монастыря. При этом общине обещают, что постройки останутся в целости и сохранности, а возвращаться к святыням можно будет по выходным.

Уже почти пять лет идут споры между буддистской общиной «Шедруб Линг» и Качканарским горно-обогатительным комбинатом (ЕВРАЗ КГОК). В 1995 году лама Санье Тензин Докшит организовал на горе Качканар монастырь, но никаких документов на землю у него не было. С тех пор община росла и развивалась, буддисты успели возвести несколько построек, а паломники полюбили это место.

В 2016 году оказалось, что земли, на которых расположен монастырь, принадлежат местным горнодобытчикам — ЕВРАЗ КГОК. Из-за того, что Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых руд иссякло, компания переместилась на Качканар. Но монастырь, уверены горняки, мешает разработке, так что буддистам нужно покинуть это место.

Недовольство лам

Уже пять лет общину пытаются переселить, но сделать это не получалось. В конце концов члены «Шедруб Линг» подписали трехстороннее соглашение со свердловскими властями и горнодобытчиками о том, что они освободят территорию до конца 2020 года, но этого так и не случилось.

Власти Свердловской области выделили общине новый участок земли, куда буддисты и должны переехать, и 26 миллионов рублей на обустройство. Новые земли находятся почти в 70 километрах от Качканара и буддистов не устраивают: им жаль покидать священные места. При этом власти грозились снести монастырь самостоятельно, но просто не смогли добраться до него с техникой по километрам скал и бездорожья.

Сами буддисты говорили о том, что специально проверяли в департаменте природных ресурсов, не находятся ли их постройки в зоне разработки, нет ли под ними месторождений. Но проблемы все равно возникли.

«Мы никому не мешаем. <…> Мы находимся на границе санитарной зоны месторождения. Самый простой вариант решения проблемы — сместите линию на карте, передвиньте границу зоны на 50 метров и живите себе спокойно, копайте что хотите», — говорил основатель общины еще в 2016 году.

За буддистов даже заступился музыкант Борис Гребенщиков. Он попросил оставить единственный на Урале буддистский монастырь в покое.

Но проблема оказалась в том, что добыча ведется взрывным путем, а буддистская община расположилась в зоне разлета осколков. Поэтому паломникам вместе с ламами необходимо уйти ради собственной безопасности. И поскольку сами делать этого в «Шедруб Линг» не хотят, власти поставили ультиматум: либо буддисты уходят, либо их выселяют силой.

Выход есть

Сейчас община согласилась покинуть земли, на которых провела четверть века. При этом ситуация не так плоха, как может показаться, — и совсем не похожа на противостояние на шихане Куштау.

На Качканаре горняки не собираются срывать гору или уничтожать святыни буддистов, по заявлениям ЕВРАЗ КГОК, на время работ им нужно только гарантировать безопасность, а значит, в зоне разлета осколков не должно быть ни лам, ни паломников.

Сейчас община и власти, кажется, наконец пришли к соглашению. В «Шедруб Линг» заявили, что 8 февраля все, включая дежурных, покинут опасную территорию монастыря. С понедельника по четверг ЕВРАЗ КГОК будет вести взрывные работы, а с пятницы по воскресенье ламы и паломники смогут возвращаться для молебнов.

«С пятницы до вечера воскресенья они водят туда группы и делают свои дела и с понедельника по четверг отдают под охрану ЕВРАЗ. Это и было прописано в соглашении. Надеемся, что этот многолетний конфликт удастся отправить в историю», — надеется вице-губернатор области Сергей Бидонько.

Горняки обещали охранять территорию, так как ламы уверены — без присмотра монастырь просто разграбят. При этом есть и другая трудность: ламы предполагают, что даже если сотрудники КГОК будут охранять их территории, отапливать постройки никто не станет. Из-за этого здания будут постоянно отсыревать, а затем снова промерзать.

Но эти проблемы уже не так существенны, ведь сейчас все стороны довольны: разработки рудника будут идти на рабочей неделе, а в выходные ламы и туристы смогут посещать обитель.