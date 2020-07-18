«Будь добрым», но держи в страхе. Работники рассказали правду о закулисье шоу Эллен ДеДженерес

BuzzFeed News поговорили с одним из нынешних и 10 бывшими сотрудниками шоу Эллен Дедженерес. Все пожелали остаться анонимными, опасаясь возмездия от известного ток-шоу и других в индустрии развлечений.

Большинство бывших сотрудников обвиняли исполнительных продюсеров и других старших менеджеров в повседневной токсичности. Один бывший сотрудник сказал, что в конечном счете это имя Эллен на шоу и «ей действительно нужно брать на себя больше ответственности» за рабочую среду.

Расизм за кадром

Темнокожая женщина, ранее работавшая на шоу, рассказала, что сталкивалась с расистскими комментариями, действиями и микроагрессией в течение полутора лет своей работы.

Когда она только была принята на работу, продюсер высокого уровня сказал ей и другой темнокожей сотруднице: «Ух ты, у вас обеих есть косы. Надеюсь, мы вас не спутаем».

На рабочей вечеринке другой высокопоставленный сотрудник сказал ей и ее темнокожему коллеге: «Извините, я знаю только имена белых людей, которые здесь работают». Другие работники неловко рассмеялись над этим вместо того, чтобы встать на ее защиту. По словам женщины, когда она начала говорить о дискриминации, все коллеги дистанцировались от нее.

После одного года работы она попросила повышение, узнав, что недавно принятая девушка получала в два раза больше за ту же самую работу. Ее менеджер сказал ей, что они посмотрят, что можно с этим сделать. Однако прошли месяцы, и ничего не произошло.

Никакой эмпатии к сотрудникам

Один из сотрудников, проработав почти год на шоу, попросил больничный на один месяц. Ему нужно было записаться в психиатрическую больницу после попытки суицида. На неделе, когда он вернулся на работу, ему объявили об увольнении.

«Можно подумать, что если кто-то попытался убить себя, вы не захотите добавлять больше стресса в его жизнь», — сказал BuzzFeed News сотрудник, чья история была подтверждена четырьмя другими сотрудниками и медицинскими записями.

Другому бывшему сотруднику приходилось брать отпуск три раза за год. Первым был больничный на три недели после автомобильной аварии. Второй раз он работал удаленно два дня из-за поездки на похороны члена семьи. Третий раз он также взял три отпускных из-за посещения похорон. За каждый отпуск ему приходилось биться с руководителями и персоналом.

Третьему бывшему сотруднику вынесли предупреждение за создание кампании на GoFundMe. Он собирал деньги на медицинские расходы, которые не покрывались медицинским страхованием их компании. По его словам, всего через 24 часа после публикации его вызвали в кабинет руководителя департамента и попросили снять пост из-за опасений, что это может повредить имиджу Дедженерес. Продюсеров больше заботил имидж ведущей, а не помощь сотруднику.

«„Будь добр к миру, — говорили они, — а не к своим сотрудникам“», — цитирует одного из работников Buzzfeed News.

Издержки индустрии

Некоторые сотрудники защищали рабочую культуру шоу, говоря, что это типично для телепроизводства. Другие бывшие сотрудники, имеющие опыт работы в отрасли, считают, что «Шоу Эллен Дедженерес» выделяется в особенно негативном ключе.

Сотрудники отметили, что работали в культуре, где доминировал страх. Один из них сказал, что общее чувство среди сотрудников было таким: если у вас есть проблема, даже не думайте поднимать ее. Помимо этого, когда люди уходили или увольнялись, менеджеры никогда не информировали об этом команду.

При этом тех сотрудников, кто обладал «более приятными» качествами (был готов работать без перерыва больше 10 часов и активно игнорировал промахи менеджеров и продюсеров высшего уровня), могли награждать. Им дарили новые iPhone, подарочные карты и другие подарки, которые шоу получало от спонсоров.

«Фигня из серии „Будьте добрыми“ происходит только тогда, когда включены камеры. Это все показуха. Я знаю, что они дают деньги людям и помогают им, но это лишь для галочки», — сказал один из бывших сотрудников.

Высокомерная Эллен

Помимо этого, в течение многих лет ходят слухи о сложности характера Дедженерес. Мол, многие сотрудники чувствуют себя несчастными. Некоторых якобы их непосредственные руководители инструктировали не разговаривать с Дедженерес, если они видели ее в офисе.

Недавно один из бывших охранников Эллен выступил с заявлением, что с ней было непросто работать. А с другими людьми известная ведущая вела себя крайне высокомерно.

В марте комик Кевин Портер запустил тред в Twitter, где попросил поделиться самыми безумными историями, которые люди слышали о грубости Эллен. В твите более 2600 ответов.

Моя сестра работала на шоу Эллен два года. Это от нее: «Я видела Эллен в коридорах каждый день и говорила „привет“, и она ни разу не сказала „привет“. Она не улыбалась. Она даже не признавала меня вообще. В течение двух сезонов».

«Подруга, которая работала над ее шоу в течение нескольких лет, подвела итог, сказав: „Она любит нажимать на ваши болевые точки, пока вы не заплачете. Ей нравится заставлять людей плакать“», — написала одна пользовательница под твитом.

Моя подруга работала над ее шоу, и если кто-то из членов команды смотрел ей в глаза, она сообщала об этом, и они получали выговор в составе группы.

«Бывший коллега рассказал мне, что его подруга устроилась на работу на шоу Эллен. В первый день, когда она увидела Эллен на съемочной площадке, она рассказала ей о том, как сильно она восхищалась ею и как она была благодарна быть здесь. Эллен просто уставилась на нее, а затем ушла», — рассказал другой пользователь.

Насчет поведения Эллен также высказалась известная бьюти-блогерша NikkieTutorials. Девушка появилась на шоу в качестве гостя в январе, а в апреле рассказала об опыте, который там испытала. Как передает Business Insider, девушка не получила такого же VIP-обслуживания, как другие знаменитости. У каждого гостя на шоу был личный туалет, а у нее нет. Она даже не смогла использовать ближайший туалет, потому что он был зарезервирован для братьев Джонас.

Саму Дедженерес она описала как холодную и отстраненную. По словам блогерши, пока камеры не включились, ведущая даже не поприветствовала ее.

Ответ компании

В совместном заявлении BuzzFeed News исполнительные продюсеры Эд Главин, Мэри Коннелли и Энди Ласснер сказали, что они воспринимают истории сотрудников «очень серьезно».

«В течение почти двух десятилетий, 3000 эпизодов и более 1000 сотрудников мы стремились создать открытую, безопасную и инклюзивную рабочую среду», — сказали они.

«Мы по-настоящему убиты горем и сожалеем о том, что даже один человек в нашей производственной семье испытал негативный опыт. Это не то, кем мы являемся, и не то, кем мы стремимся быть, и не та миссия, которую Эллен поставила для нас», — подчеркнули в заявлении.

Они также отметили, что ежедневная ответственность шоу Эллен полностью лежит на самих продюсерах, а не на телеведущей.