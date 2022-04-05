Буча стала отвлекающим маневром

Зачем Украина создала фейк об убийствах мирного населения Бучи российскими солдатами и как быть с теми, кто поверил в эту пропаганду?

Объясняет автор Telegram-канала @aksinia_blog Аксинья Гурьянова:

Российская армия покинула Бучу за несколько дней до теракта, который совершили солдаты ВСУ. Именно теракта, так как убийство своих же мирных граждан для инсценировки — это страшнейший теракт, такой, как 11 сентября в США.

Любое массовое убийство мирных граждан является трагедией и нуждается в тщательном расследовании. Оно не может оправдываться никакими «сверхидеями». Нельзя забывать, что сейчас у руля на Украине стоят творческие люди. Оказалось, что им легко сделать шаг от написания юмористического ролика до режиссуры трагической реальной истории.

Страшно другое: ради того, чтобы очернить Россию, неведомые нам подонки написали сценарий, потом другие нелюди его совершили, понимая, что это будет мировым фейком

Мы можем долго рассуждать, как этих людей носит земля. Носит — и они получают за свои преступления большие деньги. Постановочные трагедии всегда были коньком США. Огромные специальные пиар-структуры набили на этом руку — к нашему ужасу.

Запад может сколько угодно твердить, что в этом виновата Россия. Они уже тоже поняли, что их всех рано или поздно ждет наказание. Неоспоримые доказательства есть, но пока США и их марионетки в украинской власти твердят свое. Украина добилась результата, перебив тему о пытках и расстрелах российских пленных. В том числе на это и был прицел.

Россия в первую очередь должна ответить законными методами. Должно быть проведено тщательное расследование с широким освещением через СМИ и мировую общественность.

«Некоторые люди не хотят видеть смыслы»

Те россияне, которые поверили в ложь, которую распространяют ВСУ, просто должны понять: если бы не спецоперация на Украине, беда могла прийти к нам, в Россию. И уже они могли бы стать жертвами такого же страшного сценария: отправили бы свинца в висок, положили бы у дороги, сняли на камеру и сказали бы, что это не ВСУ или солдаты НАТО, а свои же.

И никто бы их по голове не погладил за то, что они предали Россию. Меня иногда берет оторопь, оттого что некоторые россияне не понимают, что происходит.

Никогда русские солдаты не стали бы убивать мирное население — это преступление и антилогика. Убить, чтобы потом все обвиняли в этом Россию? В чем смысл?

Но некоторые люди не хотят видеть смыслы. Они, по моему мнению, латентные предатели. Переубеждать таких — тратить время. Сами однажды поймут, и будет стыдно до боли в сердце!