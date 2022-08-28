Бросили страну в трудный час. Вернувшимся в Россию артистам придется публично извиняться

Певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль сразу после начала спецоперации на Украине, вернулась в Россию. Следом за ней приехал исполнитель Валерий Меладзе, изначально занявший проукраинскую позицию. Многие отнеслись к этому иронично, заподозрив, что у артистов что-то не сложилось за границей. «360» разобрался, что заставило артистов изменить планы и получится ли у них вновь завоевать любовь публики.

Вернулись, поджав хвост

Алла Пугачева утверждает, что уезжала «отдохнуть и поправить здоровье», а вернулась, чтобы «наводить порядок в голове». Однако СМИ написали, что финансовые дела Пугачевой и ее мужа Галкина идут не слишком гладко и супруги даже задумались о продаже своего замка в деревне Грязи.

Примадонна пока не появлялась на широкой публике — концерты она давать не планирует, — поэтому о реакции масс на ее возвращение судить сложно. Но стоит вспомнить появившуюся в мае видеопроекцию на фасаде телецентра «Останкино» с матерной фразой: «Алла, хорошо, что убежала, ты здесь всех…»

Источник фото: РИА «Новости»

Возвращение Валерия Меладзе в Москву уже едко прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она уверена, что Меладзе «вернулся, поджав хвост, — денежка-то нужна». О том, что у Меладзе в последние месяцы наступила черная полоса, рассказывал журналист Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

«Карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: „Работы нет и, скорее всего, не будет“», — отмечал он.

А петербургского музыканта Максима Леонидова, который уезжал в Израиль якобы навсегда и внезапно решил вернуться и даже давать концерты в Москве, встретили прохладно, написали «Аргументы и факты». Россияне сочли, что человек, покинувший страну в трудную минуту, не имеет права здесь зарабатывать.

Источник фото: РИА «Новости»

Осознали ошибки?

О том, почему уехавшие артисты вернулись, порассуждал для «360» солист и руководитель рок-группы «7Б», певец и композитор Иван Демьян. По его мнению, эмигранты поняли, что «забредили», и решили исправиться.

Я, конечно, не знаю их материальные накопления, но очень хотелось бы верить, что это осознание ошибок. Они жили и творчески расцветали в этой стране, были вместе с народом — и так потом отнеслись, покинули ее. Не понимали, наверное, до конца, что происходило еще восемь лет назад, — молчали, боялись, может… И определились в сторону страха, что невозможно будет куда-то выехать. А сейчас у многих происходит осознание: что-то я забредил. Хорошо, что люди признают эту ошибку, видят, что натворили Иван Демьян солист и руководитель рок-группы «7Б».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что российские власти никогда не призывали тех, кто не поддерживает спецоперацию, покинуть страну — это был личный выбор каждого. Он предположил, что у уезжавших были «свои планы, каникульные и жизненные», поприветствовал их возвращение и предположил, что они сделали «определенные выводы».

«Людям надо осмотреться, что происходит вокруг, сделать какие-то выводы, потому что в каждой стране свои информационные потоки. После определенных выводов артисты вернулись к себе домой, и это хорошо. Основную часть жизни Алла Пугачева прожила в России, в Советском Союзе. И Меладзе тоже гражданин Российской Федерации, и поет он на русском языке», — заметил Пригожин.

Он подчеркнул, что у каждого есть право на свою точку зрения.

«Я не осуждаю ничью позицию, я осуждаю только тех, кто дружит против собственной страны в это непростое время, кто пытается некрасиво высказываться о своей стране. Я против тех, кому стыдно быть русским. Все те, кто живет здесь и имеет желание быть дома, имеют на это право, у них это право никто не отнимал», — отметил Пригожин.

Источник фото: РИА «Новости»

Ясно, что «одумавшихся» артистов никто не станет выгонять. Но примет ли их публика?

По мнению Ивана Демьяна, им придется публично попросить прощения, чтобы «выровнять баланс». Он не исключил, что вчерашние эмигранты растеряют часть своей публики.

«Они должны найти способ публично попросить прощения. Думаю, многие, кто любил, уважал их творчество, отнесутся к этому спокойно и люди смогут дальше работать — и говорить со сцены, и петь то, что нужно нашей стране, объединяет нас и сближает», — оптимистично рассудил певец.

Он указал на то, что русские люди умеют прощать, да и «не к стенке же ставить».

Пока никаких публичных извинений не прозвучало. Смогут ли артисты, отвернувшиеся от России, снова прижиться здесь — вопрос открытый.