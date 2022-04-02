Подготовка к наступлению и угроза биооружием. Секреты Украины раскрыли брошенные документы

Российские военные, продвигаясь вглубь украинской территории, не только уничтожают военную технику соседней страны, но и находят секретные документы. Спустя месяц после начала спецоперации в распоряжении Минобороны России оказались приказы, подтверждающие подготовку наступательной операции на республики Донбасса, и данные о разработке биологического оружия в рамках военной американской программы.

Секретный приказ о наступлении

Украина начала стягивать войска к линии соприкосновения с республиками Донбасса еще в начале февраля, а уже 17-го числа начались обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик из тяжелого вооружения. Тогда же руководители регионов объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию и мобилизации мужского населения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении.

Если посмотреть еще немного в прошлое, то можно вспомнить, что в конце декабря участники трехсторонней контактной группы договорились о возвращении к перемирию. По всей видимости, власти Киева использовали передышку для перегруппировки войск, стягивания тяжелого вооружения для последующей атаки и окончательного силового решения вопроса с республиками Донбасса.

Это подтверждается секретным приказом за подписью командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 21 января 2022 года. Документ опубликовало Министерство обороны России.

По данным ведомства, в приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе.

Речь идет о четвертой бригаде оперативного назначения. Она постоянно дислоцировалась в городе Гостомель. В распоряжении российских военных оказались документы, из которых следовало, что бойцы этого подразделения украинской Нацгвардии тесно взаимодействовали со структурами НАТО.

В подписанном приказе Балана говорится, что четвертая бригада переходит в подчинение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, именно эта часть на протяжении нескольких лет проходила инструктаж у американских инструкторов в рамках программы НАТО во Львове.

«Обращаю внимание — целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивацией. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить „наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией“», — отметил Конашенков.

Эти документы прямо свидетельствуют, что Украина использовала режим тишины для наращивания сил на линии соприкосновения в Донбассе и готовилась при помощи мотивированных солдат провести зачистку ЛНР и ДНР. Это подтверждает заявление Пушилина о скором наступлении. Но Россия в данном случае сыграла на опережение и начала специальную операцию.

Опасные программы секретных лабораторий

Документы о подготовке Украины к наступлению мир не особо заметил. Но без внимания не остались факты о работе биологических лабораторий, которые финансировались за счет американских военных. Объяснений от Вашингтона потребовал Китай, но ответа пока не получил.

Минобороны России представило документы о работе химических лабораторий в середине марта. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что на Украине действовало 30 исследовательских центров, которые работали за счет средств, выделенных Пентагоном. Для прикрытия финансирования средства получал украинский Минздрав в рамках соглашения о совместной биологической деятельности.

В лабораториях изучали вирусы, чьи природные очаги расположены на территории Украины и России, а также патогенные бактерии — возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза.

«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболевания», — заявил Кириллов.

Он не исключил, что украинские специалисты даже не подозревали, с какой целью их заставили изучать возбудители. При этом в ряде случаев при вспышках заболеваний документы биолабораторий быстро уничтожались. Так было в феврале 2018 года, когда в Херсоне выявили большое количество случаев дирофиляриоза. Его возбудитель переносится комарами, что для зимы нетипично.

Спустя год на Украине произошла крупнейшая вспышка кори. Число заболевших превысило 15 тысяч человек, но занимавшая тогда пост министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун не стала вводить эпидемических ограничений.

Имя Супрун также фигурирует в документах российского Минобороны. Бывшая глава Минздрава Украины тесно сотрудничала с главой одного из отделов управления по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) Робертом Поупом. Именно этот американец стоял за созданием в Киеве хранилища особо опасных организмов.

Вероятно, Супрун и Поуп знакомы давно. Экс-глава украинского Минздрава родилась в США и там же получила диплом Мичиганского университета. На Украину она приехала в 2015 году.

Военно-биологические проекты на Украине до 2021 года курировала глава украинского офиса DTRA Джоанна Уинтроп. Именно под ее руководством шло изучение опасных патогенов.

Самым неожиданным участником, стоящим за работами биолабораторий, оказался сын действующего президента США Хантер Байден. Именно с его помощью компания Black & Veatch и Metabiota получила деньги от американского военного ведомства для проведения работ на Украине, с которой Байден-младший был связан через энергетический холдинг Burisma, где входил в состав совета директоров.

Доставка патогенов

Кроме разработки опасных патогенов на Украине США разработали способ их доставки. По данным Минобороны США, американское Агентство по патентам и товарным знакам зарегистрировало беспилотник, который способен переносить зараженных насекомых.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов отметил, что этот опыт также хотело использовать украинское оборонное предприятие «Мотор Сич». В декабре 2021 года оно направило запрос к турецкой компании Bayraktar с просьбой предоставить дрон с системой распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

Кириллов отметил, что подобные беспилотники способны пролетать до 300 километров. Если их зарядить специальными образцами различных бактерий и вирусов, то появляется реальная угроза искусственно вызванной эпидемии на территории России.

Кроме документов, представленных Министерством обороны, также есть материалы, которые получили российские хакеры из базы МИД Украины. Многие из них имеют гриф секретности, но они доказывают, что Киев рассчитывал на помощь стран Запада и готовился к наступлению на Донбасс уже давно. Подробнее — в сюжете «360».