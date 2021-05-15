«Бронебойные летят». Крупный град выпал в Подмосковье

Град диаметром один-три сантиметра выпал в Дмитровском, Сергиево-Посадском городских округах и в городском округе Пушкинский в Московской области. Местные жители поделились в соцсетях видео.

«Ну вот только этого не хватало, еле успел до дома добежать — за одеялами. Такие бронебойные летят. Минута обстрела — и тишина, как будто ничего и не было», — рассказал автор видео.

«Грибной дождик идет», — иронично написал автор поста и сказал, что идет настоящая «бомбежка».

В Дмитровском округе выпал град размером с крупный фундук. Автолюбители опасались, что он разобьет лобовое стекло.

«Самые умники устроили парковку под эстакадами, тем самым перекрыв движение», — рассказали участники движения.

В субботу, 15 мая, до конца дня в центральных областях Европейской России следует быть внимательными и осторожными из-за ливней, грозы и града.

«Боже, что творится?» — так подписано видео.

На кадре мужчина подошел к своей машине и укрыл ее крышу большой коробкой, чтобы на ней не остались вмятины. Чуть позже он и сам занырнул под эту же коробку, опасаясь за свою голову.

Майский град в Дмитрове:

Этот зеленый участок назвали «зоной рискованного земледелия»:

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.