Девушку извращенно убили под Брянском. Деревня уже 15 лет живет в страхе из-за рецидивиста с «крышей»

В Брянской области мужчина, предположительно, изнасиловал 18-летнюю девушку, засунул в нее трубу и множество металлических предметов, а потом просто выбросил на улицу. Она умерла в больнице. Деревня призналась, что уже 15 лет живет в страхе из-за этого человека. По словам местных жителей, за его плечами и изнасилования, и грабежи, и поджоги, но его покрывала мать и участковый. Люди боятся, что его снова отпустят или признают невменяемым, так что ему удастся избежать реального наказания.

Житель деревни Кожемяки в Брянской области, 35-летний Владимир Захаренок, 15 лет держал в страхе всех соседей. Его подозревают как минимум в шести изнасилованиях, а также многочисленных кражах и поджогах. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по факту изнасилования.

По словам местных жителей, с 20 на 21 ноября Захаренок на своем участке отмечал день рождения вместе с сестрами Ириной и Екатериной, которые работали на него. К вечеру он выпроводил Екатерину с ее молодым человеком, а 18-летняя Ирина отошла в гараж поставить музыку. После этого, по словам местных жителей, он жестоко надругался над девушкой.

С особой жестокостью

Позднее медики показали заключение — внутри у девушки обнаружили большое количество металлических предметов, которые вызвали воспаление и кровотечение.

По словам сестры погибшей, Екатерины, во время операции врачи достали из Ирины не только кучу гвоздей, но и металлическую трубу.

«Он еще в шесть часов отправил всех гостей, а ее оставил. Я у Кати спрашивала, как она могла оставить сестру, она сказала, что не знала, что она там осталась: „Он нас с Ромой напоил и выкинул из гаража, а Ира уже ушла — Ира пошла ставить музыку в гараж…“», — рассказала местная жительница Татьяна Качура «360».

По словам женщины, после того, как мужчина надругался над Ирой, он с матерью вымыли ее, переодели и выкинули в огород.

Они спали в доме, а девочка сидела на лавочке умирала, из нее моча текла, как будто воды у девочки отходят. И это не убили? А что это? Там все повреждено было! На месте этой девочки любая могла быть местная жительница.

Екатерина подтвердила, что когда она пришла за сестрой, та была в чужих брюках.

«Он позвонил и сказал: „Приходите за Ирой, она вся в крови растекается“. Я пришла, Ира уже на лавочке полуживая-полумертвая, в чужих штанах, много очень крови было… Он сказал, что она упала и себе голову разбила, а что кровь у нее шла — это месячные как будто пришли», — рассказала «360» Екатерина.

По словам Качуры, Захаренок и его мать перед приходом Кати посадили ее сестру на скамейку и пытались ее «опохмелить».

«И Захаренок стал ей рот открывать и заливать туда водку: „Ее, наверное, надо опохмелить“. А Тамара (мать Владимира Захаренка — прим.ред.) начала пихать котлету. Когда человек при смерти уже был», — рассказала Татьяна Качура.

При этом Екатерина тоже подвергалась сексуальному насилию со стороны Захаренка. Она даже обращалась в полицию, но потом ей пришлось забрать свое заявление.

«А Захаренок сказал, что если ты показания не переделаешь, ты жить не будешь», — объяснила Качура.

Вопрос о том, почему сестры продолжали общаться с Захаренком, остается открытым.

Неблагополучное знакомство

Как местные жители рассказали «360», промышлял Захаренок тем, что продавал неизвестно откуда появлявшиеся у него машины, двигатели и многое другое. Молодые люди приходили к нему выпить, иногда бывали и девушки — их видели на качелях на участке. Екатерина и Ирина тоже не только работали у мужчины, но и частенько пили.

Семья сестер приехала в деревню Кожемяки около пяти лет назад, по словам матери девушек, сначала знакомства с Захаренком они не водили, но потом Екатерина устроилась к нему работать, позднее приехала Ирина и последовала примеру сестры. Мать, по ее же словам, отговаривала дочерей от общения с этим человеком, но они ее не слушали.

«Катя с ним познакомилась, она вместе со своим сожителем ему помогала на подсобных работах. Она год назад приехала, раньше Ирины. Он их поил и кормил, а они как рабсила у него были, а жили у себя, у матери», — говорит Качура.

При этом семью девушек местные характеризуют как неблагополучную — мол, мать пьет, сами девочки тоже. У женщины, помимо дочерей, еще восемь детей, в свое время ее лишили родительских прав на четверых старших.

Семью предполагаемого насильника и убийцы тоже описывают как неблагополучную: у отца характер был такой же нестабильный, он мог изнасиловать женщину, проявлял жестокость, но сейчас живет где-то в Белоруссии и якобы служит в силовых структурах. Мать же, по словам людей, всю жизнь покрывала все, что делал сын. В этом преступлении местные подозревают ее не только в том, что она не вызвала скорую, но и в том, что помогала скрыть улики.

«Дело в том, что насиловал, воровал, но его кто-то все время отмазывал. Кто это делал, никто не знает», — говорит местный житель.

Но соседи, кажется, не сомневаются в ответе — подозревают и мать, и участкового, который здоровался с Захаренком за руку, и даже после обвинения в причинении смерти девушке дружеского настроя не потерял.

В ожидании наказания

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Брянской области майор юстиции Александр Афонин заявил «360», что по факту преступления уже возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, повлекшие за собой смерть потерпевшей по неосторожности».

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение», — заключил Афонин, добавив, что мужчину уже взяли под стражу.

Тем не менее местные жители боятся того, что Захаренка отпустят — либо в очередной раз удастся «отмазать», либо признают невменяемым, над этим, по словам жителей, уже работает участковый. Вся деревня подписала обращение в Следственный комитет — люди просят, чтобы было проведено честное расследование и чтобы были подняты все предыдущие преступления Захаренка.

Местные жители хором говорят о том, что требуют пожизненного наказания, так как иначе Захаренок не только не ответит за совершенные преступления, но и никто из жителей деревни не сможет спокойно жить. Мужчина, по их словам, угрожал односельчанам, говорил, что спалит их дома, если они будут давать против него показания.

Я провожаю детей в школу, вижу, что он перепрыгивает сетку, бегу скорее закрывать двери на замок. А он ломится ко мне в двери и кричит: «Открой, ***!». Я живу в страхе, у меня дети маленькие, муж работает вахтами, дед парализованный лежит. Как нам жить? Я живу на краю, сегодня соседка ушла на работу, кому я буду кричать «помогите»? местная жительница, которой угрожал Захаренок.

Привлечь к ответственности люди просят не только самого Захаренка, но и его мать, и участкового, которого обвиняют в укрывательстве преступлений, и всех остальных причастных. Мать обвиняемого уже распродала имущество и скрылась.

«Мы хотим, чтобы было справедливое наказание участковому и всем, кто с этим связан, чтобы тоже по возможности было расследование по матери, которая по последнему преступлению была соучастницей», — заключила Татьяна Качура.

У мужчины есть трое детей от двух женщин, одна из них рассказала «360», что не может поверить в произошедшее, так как никогда не знала Захаренка с такой стороны. Однако она отметила, что они почти не жили вместе и не виделись с лета.