В Лос-Анджелесе откроется поп-ап-музей The Zone, посвященный творческой деятельности Бритни Спирс. Комнаты музея будут представлены, как декорации к самым известным клипам певицы. Название музея отсылает к четвертому альбому исполнительницы и в этом и кроется проблема. Дело в том, что в Лос-Анджелесе уже есть место с тем же названием — это секс-клуб для геев.

Арт-музей получил название The Zone. Это прямая отсылка к четвертому студийному альбому исполнительницы «In the Zone». В новом музее будут представлены локации с таких популярных клипов Бритни Спирс, как «Baby One More Time», «Oops… I Did it Again», «Toxic» и «Circus».

В общей сложности The Zone включает в себя десять тематических пространств. Помимо них в музее будет открыт магазин, где посетители смогут купить мерч из пяти разных коллекций.

«Разработанное признанными дизайнерами, The Zone — первое в своем роде интерактивное торговое пространство, которое будет воздействовать на все ваши чувства», — говорится в сообщении авторов проекта. Кроме того, музей уже обзавелся собственными аккаунтами в Instagram, Facebook и Twitter.

Предполагается, что музей будет временным, но насколько долго он проработает, пока не уточняется.

Проект уже вызвал восторженную реакцию у преданных поклонников творчества Бритни. Теперь у них появилась возможность снять, если не свой клип, то хотя бы видео для соцсетей в стиле лучших работ любимой исполнительницы. Главное при походе в музей Бритни Спирс — не ошибиться адресом, ведь в Лос-Анджелесе уже есть место с таким названием.

В той же части города находится другое заведение, имеющее гораздо более пикантное наполнение, и его посетители — это мужчины нетрадиционной ориентации.

На сайте этого заведения оно описывается как «самый популярный секс-клуб для мужчин в Южной Калифорнии». Он включает в себя два этажа лабиринтов, частные кабинки, ТВ-зал и внутренний дворик на открытом воздухе.

И, судя по всему, находится заведение всего в пяти минутах езды от музея Бритни. Правда, как уточняет The Hollywood Reporter, официально гей-клуб все же носит название «The Zone LA».

Открытие музея творческой деятельности Бритни Спирс запланировано на январь 2020 года, но бронировать билеты необходимо заранее.