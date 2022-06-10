Бритни Спирс вышла замуж в третий раз. На ее свадьбе собрались звезды нулевых

Бритни Спирс в третий раз вышла замуж, ее избранником стал актер Сэм Асгари. Певица планировала сделать маленькую вечеринку для друзей и родственников, но получилось пышное торжество со знаменитостями 2000-х.

Бритни Спирс вышла замуж за актера Сэма Асгари, с которым была помолвлена с ноября прошлого года. Они были в отношениях около пяти лет. Помолвка произошла после того, как Бритни Спирс избавилась от опекунства своего отца, по которому ей запрещалось выходить замуж за возлюбленного и иметь от него детей. Для Спирс это третья по счету свадьба, а для ее мужа — первая.

Секретная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Ранее пара подогревала интерес фанатов к месту проведения свадьбы. Бритни Спирс заявляла подписчикам, что торжество может состояться в Италии, Греции, Австралии или Нью-Йорке, написал журнал Harper’s Bazaar.

Бывший муж певицы Джейсон Александр попытался сорвать торжество. Он ворвался в дом Бритни Спирс и вышел в прямой эфир в Instagram*.

Экс-супруг подошел к охранникам и заявил им, что Бритни Спирс пригласила его на свадьбу. После этого мужчина сказал, что был мужем исполнительницы, а Бритни была его первой и единственной женой. В итоге его задержали охранники. Его обвинили в незаконном проникновении в дом, вандализме и нанесении телесных повреждений.

Гости свадьбы Бритни Спирс

На торжественную церемонию пригласили 80 гостей, в их числе были Мадонна, актриса Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и ее мать Кэти Хилтон, а также Селена Гомес, написало издание People. Все они на протяжении долгого опекунства отца поддерживали певицу.

Среди других гостей были дизайнер Донателла Версаче, которая, по слухам, создала свадебное платье для Бритни Спирс. На свадьбе также заметили адвоката певицы Мэтью Розенгарта. На торжество пришла и бывшая телеведущая Мария Менунос, написал британский таблоид Daily Mail.

На свадьбе не оказалось сыновей певицы Шона Престона и Джейдена Джеймса. Члены семьи Бритни Спирс, включая отца, мать и сестер, тоже не пришли на торжество. Адвокат бывшего мужа исполнительницы подтвердил их отсутствие на свадьбе и передал, что родственники рады за Бритни Спирс и решили не портить торжество.

Детали свадьбы

Свадьба прошла в дорогом особняке Бритни Спирс, украшенном сотнями розовых роз и дорогими люстрами. Ради торжества к особняку певицы привезли карету, обвитую цветами, и белую лошадь. Певица призналась, что хотела небольшую и красивую вечеринку с семьей и друзьями. Она хотела, чтобы в декорациях доминировали розовый, белый, кремовый и золотой, написал журнал Elle.

К жениху Спирс вышла под песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling In Love. При этом у пары не было традиционного первого танца мужа и жены.

На свадьбу Бритни Спирс надела созданное для нее свадебное платье с классическим силуэтом, вырезом на юбке и открытыми плечами. Из украшений у певицы были ожерелье с бриллиантом в форме сердца и браслет с драгоценными камнями.

Позже Бритни Спирс переоделась в короткое черное платье, а затем в красное платье, сделанные Версаче. Ее муж Сэм Асгари носил в торжественный день смокинг все от того же итальянского модного дома.

Судя по снимкам, певица отлично проводила время: танцевала, обнималась с подругами и даже целовалась с Мадонной.

СМИ узнали, что Спирс не поскупилась и на еду для гостей. На свадьбе близкие Спирс могли попробовать мраморную говядину, тартар с тунцом, бифштекс из пашины, морского окуня с шафраном и кремовый томатный суп. На десерт гости попробовали панна котту с ягодами и торт с плавленым шоколадом.

Папарацци заметили, как Бритни Спирс и ее муж покинули свадьбу на белом Rolls Royce с наклейкой «Молодожены». Как и карета с домом, машина была украшена розами. Певица закрыла свое лицо от назойливых фотографов, в то время как Асгари не скрывал радость момента.

* Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.