Британцы удивились огромным стаям птиц над побережьем. Но их и раньше было много

Размеры птичьих стай, прилетевших кормиться на морское побережье графства Норфолк, достигли небывалых величин. Однако в этом нет ничего удивительного — в этих краях и раньше было много пернатых. О том, чем их привлекает это место — в материале «360».

Орнитологи утверждают, что в этом году в заповедник Британского королевского общества защиты птиц (RSPB) слетелись около 140 тысяч исландских песочников. По данным ВВС, предыдущий рекорд поголовья был зафиксирован в сезоне 1990–1991 гг. Тогда в Норфолк прилетели 120 тысяч птиц.

Заповедник RSPB в Снеттишеме расположен в устье реки Уош, и десятки тысяч птиц собираются тут ежегодно. Исландские песочники принадлежат к семейству бекасовых. Птицы размером примерно 25 см совершают одну из самых длительных миграций. Они преодолевают огромное расстояние, пока летят от мест гнездования в Гренландии, Канаде, на Аляске и в сибирской тундре до побережья Европы, Африки и Австралии. Они зимуют в устьях рек, питаясь беспозвоночными.

Этих птиц привлекают илистые побережья, там много улиток и двухстворчатых, которыми они кормятся. Во время перелетов песочники способны покрывать без остановок расстояния в пять тысяч километров. Поэтому они делают перерывы, что основательно наесться и увеличить массу тела.

Поэтому песочников привлекают такие места, как устье реки Уош в Норфолке. Во время отлива на побережье остается множество ракушек, которые входят в их основную диету.

Во время миграции с Аляски и из северо-западной Сибири песочники останавливаются в Дэлаверском проливе и на побережье Китая. Птиц выбирают эти места из-за илистых берегов пролива и устьев рек, впадающих в океан.

Администратора сайта RSPB Джим Скотт сообщил ВВС, что рекордное число особей может быть связано с тем, что в Норфолке собрались стаи птиц, которые раньше не посещали эту часть побережья. Возможно, сейчас наступил пик миграции. Точные причины станут понятны через несколько дней.