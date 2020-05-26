Британцы собрались на выход из карантина. А пандемия хочет уйти?

Премьер-министр Великобритании заявил о послаблении карантинного режима в стране с 1 июня. Тысячи магазинов, универмагов и торговых центров заработают вновь. Планируется и поэтапное открытие школ. «360» разбирался, как страна пережила эпидемию коронавируса, и не рановато ли для снятия мер.

Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции, что с 1 июня открытые рынки и автосалоны могут возобновить свою работу. Для этого им необходимо будет соответствовать новым стандартам безопасности. С 15 числа откроются магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также портные, аукционные дома, фотостудии и крытые рынки. Об этом сообщает Reuters.

Коронавирус поразил более 265 тысяч человек в стране, а 37 048 случаев закончились летальным исходом. Сейчас прирост заражения пошел на спад, что сподвигло правительство на снятие некоторых мер. Однако, далеко не все жители Великобритании согласны с этим решением.

Юрист из Лондона Александр Меркурис рассказал «360», что главной проблемой для страны стала слишком медленная реакция властей на кризис.

«Наш премьер-министр пропустил пять заседаний особого комитета, созданного для обсуждения плана действий по борьбе с пандемией. Вместо этого в один из дней собрания он пошел праздновать китайский Новый год», — говорит Меркурис.

После того, как кризис стал очевиден, Борис Джонсон продолжал посещать матчи по регби и футболу, обменивался рукопожатиями с людьми. Все это в итоге закончилось его госпитализацией. Если бы власти действовали сразу, то можно было бы избежать стольких смертей. Режим изоляции вступил в силу только 28 марта.

Мы потеряли слишком много людей, потому что изначально слишком медлили, а в процессе борьбы с пандемией оказались не очень организованы Александр Меркурис

Следующая проблема — это отсутствие хорошей системы тестирования и отслеживания контактов зараженных. Больницы не были должным образом подготовлены к пациентам. А правительство в попытке увеличить количество свободных больничных коек приняло очень странное решение. Пожилых больных стали переводить из больниц в дома престарелых.

По словам собеседника «360», многие в стране полагают, что количество погибших от коронавируса на самом деле гораздо выше. Статистическое бюро говорит, что их около 47 000 человек, Некоторые полагают, что цифра перевалила за 60 000.

Лондон был центром эпидемии в Британии. В конце марта — начале апреля не было ни дня, когда бы я не слышал звук сирен скорой помощи у меня под окном Александр Меркурис

Все это привело к неизбежному — страна погрязла в кризисе. Цены на жилье сильно упали. А этот рынок является большой частью британской экономики. Многие остались без работы. Выплаты по соцобеспечению не такие высокие, как зарплаты. Народ негодует, но такая динамика наблюдается в большинстве стран.

«Нас ждет большой экономический шок. Поговаривают о том, что ВВП упадет на 10-15 процентов», — рассказывает Меркурис.

Это привело к резкому падению популярности правительства. Из плюсов — цены на продукты и медикаменты за время кризиса не выросли.

Собеседник «360» полагает, что ослабление мер было ожидаемым шагом, но сам это не поддерживает. За последние пару недель в стране произошел спад по количеству зараженных и умерших. Это усилило давление на правительство со стороны тех, кто желает перезапустить экономику. В стране превалирует малый бизнес, а чем дольше держится карантин, тем меньше его остается.

«Часть людей полагает, что худшее осталось позади. Их беспокоит экономическое состояние страны. Конечно, они хотят поскорее покончить с карантином», — отмечает юрист.

Меркурис один их тех, кто обеспокоен скорым снятием карантина. По его словам, Британия тестирует недостаточно людей и не занимается отслеживанием контактов зараженных. Соответственно доподлино неизвестно, у скольких людей сейчас есть коронавирус. Послабление может запросто привести ко второй волне. Он также отметил, что многие учебные союзы выступили против открытия школ с 1 июня.

У соседствующей с Великобританией Ирландии дела тоже улучшаются. Как передает Irish Тimеs, впервые с марта в стране не было зарегистрировано новых случаев смерти из-за Covid-19. Число погибших составляет 1606 человек. При этом министерство здравоохранения настаивает на соблюдении мер предосторожности и дистанции в два метра.