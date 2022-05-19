Британцы переехали в McDonald’s. Так они спасаются от огромных цен на электричество

В Великобритании растут счета за электроэнергию. Бюджеты многих семей уже не справляются с возросшей нагрузкой, людям приходится отказываться не только от домашних радостей, вроде просмотра телевизора или горячей ванны, но и от базовой необходимости — приготовления еды или чистки зубов. В попытке справиться с ситуацией британцы нашли необычное решение: многие практически переехали в McDonald’s. Они сидят в ресторанах сети часами, покупают дешевый фастфуд и пользуются бесплатным Wi-Fi, чтобы сократить расходы на электроэнергию в собственных домах.

Тепло, светло и сытно

На необычный способ решить проблему дорогих счетов за счет McDonald’s обратила внимание газета The Guardian. Как рассказывают в благотворительных организациях, находящиеся в тяжелом финансовом положении родители и дети проводят вечера в ресторанах быстрого питания, полагаясь на такие удобства, как аварийная кухня, ванная комната и гостиная.

«Люди покупают своим детям „Хэппи Мил“ за несколько фунтов и греют их на ресторанной кухне, затем они моются и чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi», — говорит Мэтью Коул, председатель попечительского совета Фонда топливного банка — организации, которая пытается помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По словам Коула, реалии жизни тех, кто испытывает финансовые затруднения, суровы: родители водят своих детей в развлекательные центры, чтобы пользоваться душем, греют пищу над свечами и даже используют мебель для обогрева помещений. При этом люди, столкнувшись с проблемами при оплате счетов, предпочитают не сообщать об этом, а уходят в глухую «оборону»: сводят энергопотребление до минимума, оставаясь в темноте и холоде.

Фонд Коула помог уже более 500 тысячам жителей Великобритании. После оценки потребностей, людям обычно выдают средства на оплату энергоснабжения, помогают подать заявку на другие формы государственной поддержки. Благотворители отмечают, что сложности с оплатой счетов обычно оказываются не единственной проблемой таких граждан.

«Недостаток топлива редко является единственной проблемой. Если вы боретесь с отоплением, то, вероятно, вы также беспокоитесь о еде и одежде», — говорит Коул. В фонде за первые три месяца 2022 года количество запросов увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом.

В неоплатном долгу

В связи с массовыми финансовыми трудностями эксперты прогнозируют рост обращений в кредитные организации и последующий за этим рост неоплаченных долгов. По данным компании Citizens Advice, средний долг сейчас составляет 1450 фунтов (более 117 тысяч рублей) — в 2020 году показатели находились на уровне 1330 фунтов (107,5 тысяч рублей).

Однако эксперты не исключают увеличения долговых показателей до 3000 фунтов (242,6 тысяч рублей). Исследования British Gas и YouGov показывают, что 40% взрослых британцев будут испытывать трудности с внесением следующего кредитного платежа.

Британские благотворительные организации увеличивают свои фонды для помощи нуждающимся. Исполнительный директор British Gas Energy Trust (благотворительной организации, финансируемой British Gas) Джессика Таплин отметила, что в прошлом году компания получила финансирование в размере шести миллионов фунтов стерлингов (более 467 миллионов рублей), а в этом году оно уже составило 10 миллионов фунтов (свыше 778 миллионов рублей).

По словам Таплин, люди, которым они пытаются помочь, находятся в абсолютном отчаянии. Это и безработная мать четверых детей, которая боится открывать платежные электронные письма, опасаясь после этого лишить себя жизни. Это и мужчина из Глазго, отец двух школьников, который по-настоящему плачет из-за ценника на электроэнергию. И пожилой житель Лондона, который практически не встает с постели и до минимума сократил все свои потребности.

При этом благотворители признают, что их участие хотя и важно для простых людей, но настоящая помощь может прийти только от государства, которое должно урегулировать ситуацию с ценами.

Света нет в конце тоннеля

Рост цен на газ на европейских хабах в начале февраля текущего года заставил Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании увеличить верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на 54%.

С 1 апреля максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составляет 1 971 фунт в год (почти 156,5 тысячи рублей). Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства в стране может вырасти на 693 фунта (55 тысяч рублей) в год. Это самое крупное повышение максимума с 2019 года, когда подобный механизм впервые применили. Всего с октября 2021 года верхний предел цен на электроэнергию вырос в стране на 73%.

В сентябре 2020 года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в одну тысячу долларов за одну тысячу кубических метров, а в октябре — две тысячи долларов за тот же объем. К концу прошлой недели цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в 1,2 тысячи долларов.

Рост цен на газ стал причиной того, что за последние восемь месяцев более 25 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве.