Британцы назвали «Москвич» редким и уникальным авто. Как за рубежом и в России коллекционируют раритет

В британской газете The Telegraph вышла большая статья о местном фан-клубе советского «Москвича». Оказалось, в Великобритании российскую марку до сих пор ценят и любят. Автолюбители очень тепло отзываются о «Москвиче», называя его редким и уникальным. Тем временем помнят раритет и россияне. Специалисты уверены — эту добротную машину будут коллекционировать по всему миру еще очень долго, пока живы те, кто помнит ее как часть своего детства или юности.

Любовь британцев к «Москвичу»

Прошло уже 20 лет с тех пор, как остановился конвейер АЗЛК с «Москвичами». Однако за эти годы любовь британцев к этой машине не угасла. Так, 58-летний Стюарт Коул из Харвича в Эссексе рассказал The Telegraph, что буквально влюбился в отцовский «Москвич» комби 1973 года выпуска.

«Мне полюбилось все: внешний вид, запах и звук двигателя. Несмотря на хлипкие тормоза и проблемы с задней осью, я драил его каждые выходные», — заявил Коул.

Сегодня он счастливый владелец четырех «Москвичей», в том числе очень редких. По его словам, это уникальный автомобиль. Колу отметил, что «Москвичи» были хорошо оборудованы и от конкурентов отличались дешевизной. Для того, чтобы удовлетворить спрос британцев на советское авто, его пришлось поставлять прямо с конвейера.

Другой фанат «Москвича» из Великобритании — 66-летний Найджел Стер — назвал машину необычной, прочной, удобной и надежной.

При этом собеседники The Telegraph отметили и минусы автомобиля. Однако подчеркнули, что «Москвич» остается жемчужиной для владельцев, которые лелеют эту русскую классику. По разным оценкам, на британских дорогах осталось всего с дюжину машин этой марки.

Почему британцам полюбился «Москвич»

К таким статьям стоит относиться аккуратно. Об этом «360» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, подобные оценки советской техники появляются довольно часто.

«Да, мы поставляли, в том числе в страны Западной Европы, не только в Восточную Европу, автомобили. Действительно, одними из первых были автомобили „Москвич“. Действительно, их покупали. <…> Большинство советских автомобилей покупали за счет соотношения цены и качества», — пояснил Кадаков.

Те, кто видел эти машины в детстве или, возможно, сам на них ездил, сейчас воспринимают советскую машину как напоминание о своей юности. Великобритания в те времена была далеко не такой зажиточной страной. В ней было много бедных регионов, угольных, соляных шахт. Соответственно, было и много рабочих, которые могли себе позволить как раз не слишком дорогой «Москвич».

Поэтому я бы относился к столь положительным характеристикам аккуратно. При этом нельзя сказать, что «Москвич» был никакой. Он великолепно выступил на ралли Лондон — Сидней, например. В том числе поэтому его знали в Великобритании. Это была довольно крепкая машина. <…> Стоила недорого. На фоне аналогичных машин смотрелась очень неплохо Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Он добавил, что фанатов советских машин довольно много в разных странах. В России же в основном любители раритета объединяются вокруг отечественных авто, так как в СССР другие не поставляли. И сейчас у россиян нет возможности ностальгировать по иностранной технике.

«Это хорошо, что наши машины вспоминают с теплотой. Это очень приятно, они того заслуживают. Но со всеми теми нюансами, о которых я сказал», — пояснил Кадаков.

Фанаты «Москвича» в России

Главный редактор журнала «За рулем» рассказал, что сам является фанатом этой машины. У него есть «Москвич-412» 1977 года в идеальном состоянии. Хранится машина в теплом гараже.

«Я отношусь к поклонникам этой марки и этого автомобиля. Я, естественно, сожалею, что пропал завод. <…> Но ко всему нужно относиться трезво. Когда к нам пришли итальянцы, когда мы построили „АвтоВАЗ“, оснастили его современным оборудованием, <…> мы поняли, что машина может быть совсем другой по уровню комфорта», — отметил Кадаков.

При этом он подчеркнул, что даже после этого «Москвич» опережал новинки по многим показателям. Например, по эргономике, по мощности двигателя. Это одна из причин, по которой в России до сих пор есть много фанатов этой марки, которые ищут и находят редкие экземпляры «Москвича», скупают их, реставрируют, сохраняют в первозданном виде.

«Фанатов много до сих пор. И они будут до тех пор, пока будут живы люди, которые помнят эти машины. <…> То, что мы помним, <…> у этих машин огромная армия поклонников», — подчеркнул Кадаков.

В 2021 году в историческом павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ открыли выставочное пространство. Там организовали экспозицию, посвященную автомобилю имени Москвы — «Москвичу».