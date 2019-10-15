Травма на всю жизнь. Британцев с маленькими детьми арестовали в США из-за поворота не туда

Британскую семью из семи человек арестовали в США. Компания приехала в Канаду и случайно свернула не туда, заехав на территорию Штатов. Среди членов семьи трехмесячный ребенок, а условия содержания незадачливых путешественников в центре оставляют желать лучшего.

30-летний Дэвид Коннорс, его 24-летняя супруга Эйлин и их трехмесячный сын путешествовали по Канаде с семьей брата Дэвида — Майклом Коннорсом, его женой Грейс и их двухлетними дочками.

По словам компании, они были в Ванкувере 3 октября. В тот день на трассу выбежало животное и Майкл свернул на проселочную дорогу, чтобы избежать столкновения. Тогда их и арестовала пограничная служба. Выяснилось, что семья заехала на территорию Штатов.

Расстояние от Ванкувера до границы со Штатами — примерно 50 километров, которые можно преодолеть в среднем за 40 минут езды на машине. Короткий путь сделал американские города излюбленным местом канадцев для шопинга и отдыха. Маршрут Ванкувер — Сиэтл вовсе считается третьим по популярности. Однако без необходимых документов в США не пустят.

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«Словно похищение. Всю оставшуюся жизнь мы будем травмированы тем, что сделало с нами правительство Соединенных Штатов», — заявила супруга водителя.

Она отметила, что на их задержание выехали сразу несколько полицейских машин и сотрудников пограничного патруля. Обоих братьев немедленно арестовали, несмотря на их слова о невиновности.

«Они понятия не имели, что пересекли какую-либо границу… Они понятия не имели, что находятся в США, они просто пытались вернуться в свою гостиницу», — сообщила адвокат семьи Бриджит Камбрия, которая уже подала жалобу генеральному инспектору Министерства внутренней безопасности США.

Путешественников взяли под стражу недалеко от границы. Семью обещали отпустить, но вместо этого 5 октября перевезли в Пенсильванию, в «Беркс» — центр содержания семей мигрантов.

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По словам Эйлин, ванные комнаты там грязные, ночью персонал светит фонариком в их камеру каждые 15 минут. При этом в центре холодно. Как содержать в таких условиях трехмесячного ребенка, женщина не представляет.

Она отметила, что некоторые вещи ребенка отняли и ей пришлось упрашивать сотрудников вернуть их. Выданные одеяла и простыни «воняли мертвой псиной». Укрывать ими сына Эйлин боится, так как не уверена в чистоте белья.

Супруги пытались зачать ребенка более пяти лет. Содержание в таких условиях долгожданного первенца недопустимо для пары. Семья сказала, что для них это просто «душераздирающе».

«С нами здесь обращались как с преступниками, лишили наших прав, лгали. Это неправильно… Мы получили психологическую травму. В Соединенном Королевстве этого никогда не произойдет ни с гражданами США, ни с кем-либо еще, потому что к людям там относятся достойно», — заявила Эйлин.

Американская сторона назвала претензии к условиям содержания в центре ложными, отметив, что в «Берксе» обеспечивают безопасные и гуманные условия.

По мнению адвоката, компанию, скорее всего, депортируют.