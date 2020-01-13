Британскую Анну Каренину сыграла актриса из Нигерии. Спектакль уже убрали из афиши, но споры не утихли

Русскоязычные пользователи Twitter спустя пять лет обратили внимание на то, что в театре Манчестера главную роль в постановке «Анна Каренина» играет темнокожая актриса. И хотя премьеру постановки в 2015-м публика восприняла достаточно спокойно, в 2020-м на просторах Сети решили выяснить, допустимо ли это.

В британской адаптации романа Льва Толстого главную героиню сыграла актриса театра и кино Они Ухиара. Она является британкой нигерийского происхождения, что и породило расистские шутки в Twitter. Кстати, Ухиара не единственная темнокожая актриса в проекте, роль графини Вронской исполнила Донна Берлин.

К выходу спектакля журналисты The Stage подготовили материал о значении расы при кастинге. В России выбор актрисы на роль Анны Карениной раскритиковали в аккаунте «Народного блогера Станислава Садальского» в «Живом Журнале». Автор охарактеризовал решение так: «Анна Каренина после паровоза».

Новый толчок к обсуждению спектакля дал пользователь с ником @YesMolotowa. После того, как его твит вызвал большой резонанс, он предпочел закрыть аккаунт.

«Другой Анны Карениной у меня для вас нет», — написал пользователь и приложил фотографии со спектакля.

Пользователи тут же отреагировали на твит, большинство сошлись на том, что актриса не похожа на жительницу Санкт-Петербурга.

Пользователи, которые обрушились с критикой на выбор актрисы, считают, что просто выступают за образ, который хотел создать Лев Толстой в своем произведении.

«Дело же не в ущемлении. Дело в том, что это смешно смотрится. Русскую девушку играет афроамериканка. Это очень странно», — отметила @blin_skuchno.

Защитники считают, что главное — талант. Они обратили внимание на то, что, если строго следовать логике автора, в Африке или Китае Анну Каренину вообще смогут играть только приглашенные актеры.

Пользователи предположили, что в таком случае выбор спектаклей будет крайне ограничен.

Эта тема вызвала дискуссии о том, насколько вообще нужно следовать стереотипам о цвете кожи, и может ли белый человек в ответ сыграть персонажа, который прописан автором как темнокожий.

С другой стороны, и это мнение тоже нашло поддержку, если в «Хижине дяди Тома» расовый вопрос является одним из главных, а значит внешности персонажа должно быть уделено внимание, то история, которая произошла с главной героиней Льва Толстого, могла случиться в любой точке планеты. Хотя романист и подчеркивал белизну кожи Карениной.