Британец 10 месяцев болел ковидом и выжил. Его уникальный случай теперь изучат ученые

Пенсионер Дэйв Смит из Бристоля заразился коронавирусом в мае 2020 года. На протяжении последующих 305 дней он болел ковидом и пять раз был при смерти. Он стал самым долгоболеющим в мире человеком с COVID-19. Его случай будет представлен на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в июле.

Британец Дэйв Смит был госпитализировал в больницу в мае 2020 года с кашлем и лихорадкой. ПЦР-тест подтвердил, что у него COVID-19. Впервые о симптомах недомогания он сообщил за шесть недель до этого.

Его выписали из больницы через восемь дней, но у него была «значительная одышка и продолжалось резкое ухудшение состояния, связанное с лихорадкой». Смита пришлось повторно госпитализировать в августе, сентябре, октябре и декабре. Об этом сообщила газета The Standard.

Предполагается, что 72-летний мужчина так тяжело перенес ковид из-за уже имеющихся у него проблем со здоровьем. У Смита было заболевание легких, вызывающее воспаление легочной ткани, и хронический лимфолейкоз — тип рака, который поражает лейкоциты и медленно прогрессирует в течение многих лет. Попавший в ослабленный организм коронавирус мутировал и не реагировал на лекарственные препараты.

Смит пошел на поправку благодаря лечению препаратом из смеси искусственных моноклональных антител. Он блокировал белки шипов коронавируса и не давал ему захватывать новые клетки. Спустя 45 дней такого лечения британец наконец получил отрицательный ПЦР-тест.

Пенсионер рассказал The Guardian, что болезнь далась ему тяжело. В какой-то момент он был прикован к постели два или три месяца. Его жене приходилось умывать и брить его прямо в постели, потому что он не мог встать. В такие моменты он хотел умереть посреди ночи, потому что больше не мог выносить это. Он сказал, что это то состояние, когда ты больше боишься жить, чем умереть.

По словам пенсионера, за все время болезни его жена пять раз готовилась к похоронам — настолько плачевным было состояние Смита. Однажды он позвал всю семью домой, чтобы помириться с ними перед смертью. Сейчас мужчина шутит, что хотел бы держать язык за зубами.

Когда британец наконец получил отрицательный результат ПЦР-теста, он открыл с женой бутылку шампанского. После этого они позвонили всем и рассказали, что он наконец здоров. С тех пор Смит успел съездить в несколько городов, навестить близких и начать учить внучку вождению машины.

«Я никогда не буду на 100% [здоров], потому что ковид разрушил мои легкие, поэтому у меня довольно быстро перехватывает дыхание. Но каждый день, который я живу сейчас, — это бонус. Я всегда говорю: когда ты лежишь в сточной канаве, все, что ты видишь, — это звезды. Я дошел до дна, и теперь все отлично», — сказал он.