«Бристоль» не будет управлять активами «Красного и Белого». Но риск закрытия по-прежнему остается

В СМИ появилась информация, что бизнесмен Сергей Студенников передаст управление активами алкомаркетов «Красное и Белое» конкуренту «Бристолю». В пресс-службе сети эти сведения опровергли. Однако эксперты рынка не исключили, что рано или поздно предприниматель откажется от своего детища.

С 15 января вместо Сергея Студенникова управлять активами компании «Красное и Белое» будет прямой конкурент алкосети — ГК «Бристоль». По сведениям Telegram-канала Mash, из головного офиса уволились уже 20 человек. А предприниматель договаривается об управлении уральским филиалом сети.

В пресс-службе «Красного и Белого» «360» опровергли информацию о передаче прав на управление активами. «Данная информация не соответствует действительности. Все факты, перечисленные в статье, являются ложными. Никаких изменений в управлении нет», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря 2018 года на складах и в офисах самого быстрорастущего ретейлера России в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и других городах одновременно прошли обыски. Официальными причинами стали подозрения в неуплате налогов и торговле контрафактом. Однако никакого фальсификата не нашли. В июне 2019 года налоговики «в рамках проверки контрагента сети» провели выемку документов в головном офисе «КиБ» в Челябинске.

Внутренняя конкуренция

В беседе с «360» руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз напомнил, что ситуация вокруг «КиБ» начала успокаиваться после сделки по объединению сети с «Дикси» и «Бристолем». Тогда основателю компании Сергею Студенникову перешли 49% активов единого бизнеса, Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — 51%. Однако помимо внешней осталась сильнейшая внутренняя конкуренция.

«„Бристоль“ напрямую конкурирует с „Красным и Белым“ И судя по всему, скорее всего, „Бристоль“ проигрывает: цены у „Красного и Белого“ ниже. Люди, у которых половина компании, теряют за счет того, что у владельца второй половины дела, условно говоря, идут лучше», — сказал Дробиз.

Эксперт затруднился предположить, будут ли еще инфовбросы в отношении «КиБ» и чем закончится эта история. Однако не исключил, что рано или поздно Студенников полностью откажется от своего бизнеса, после чего тот, возможно, загнется.

«„Красное и Белое“ я считаю авторским проектом. Но это только мое личное мнение. Убери оттуда Студенникова — „КиБ“, может, и рухнет», — считает он.

Унифицированный минус

В целом, считает Дробиз, чем больше игроков на рынке, тем он конкурентнее, что на руку не только производителям, но и покупателям. Поэтому эксперт отрицательно относится к любым слияниям и поглощениям алкосетей друг другом.

«Я за многообразие форм. Я против того, что делает Х5, „Дикси“ и так далее, этих массовых магазинов-близнецов. Мне кажется, чем больше разных магазинов будет, тем лучше. То, что мировой бизнес сливается, это бизнес делает удобно для себя, убеждая в том, что это хорошо и потребителю», — сказал он.

Федеральные игроки с их магазинами-близнецами стирают уникальный облик городов, формируют унифицированных потребителей и убивают местную розницу. В итоге прибыль уходит из регионов, в виде налогов пополняя бюджеты столицы и других крупных городов.